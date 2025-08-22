Räppäri Lil Nas X pidätettiin ja vietiin sairaalaan – vaelteli kadulla alusvaatteissa

Rap-artisti Lil Nas X pidätettiin ja vietiin sairaalaan mahdollisen yliannostuksen vuoksi.

Yhdysvaltalainen rap-artisti Lil Nas X, oikealta nimeltään Montero Lamar Hill, 26, on pidätetty Los Angelesissa poliisin kanssa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen. Viranomaiset ovat vahvistaneet tiedon.

Poliisi kutsuttiin Ventura Boulevardille torstaina klo 05.30 paikallista aikaa, kun oli tehty ilmoitus miehestä, joka käveli kadulla alusvaatteisillaan, kertoi Los Angelesin poliisilaitoksen (LAPD) tiedottaja BBC:lle.

LAPD:n mukaan poliisin saapuessa paikalle räppäri ryntäsi poliisien kimppuun ja hänet pidätettiin epäiltynä pahoinpitelystä.

Sen jälkeen hänet vietiin sairaalaan hoidettavaksi mahdollisen yliannostuksen vuoksi.

Räppäri julkaisee odotetun toisen studioalbuminsa Dreamboy myöhemmin tänä vuonna.

Lil Nas X:stä tuli ensimmäinen avoimesti homoseksuaali mies, joka on saanut Country Music Association -palkinnon, kun hän voitti Old Town Road -kappaleellaan vuonna 2019.

Kappale voitti myös kaksi Grammy-palkintoa ja rikkoi Billboard Hot 100 -listan pisimpään ykkösenä pysyneen kappaleen ennätyksen, kun se oli listan kärjessä 17 viikkoa.

Laulaja on herättänyt ristiriitaisia tunteita koko uransa ajan, ja konservatiivit Yhdysvalloissa ovat kutsuneet hänen Montero (Call Me By Your Name) -hittisinglensä musiikkivideota ”turmeltuneeksi” ja ”pahaksi”.

Laulaja vastasi tähän julkaisemalla YouTubeen valheellisen anteeksipyyntövideon, johon oli leikattu Monteron surullisenkuuluisa sylitanssikohtaus, ja kirjoitti Twitterissä, että hän halusi vihaajiensa kyyneleiden ”täyttävän hänen Grammy-pokaalinsa”.

Lil Nas X on esiintynyt myös Suomessa Ruisrockissa heinäkuussa 2023.

Lähde: BBC