VilleGalle muisteli Huomenta Suomen haastattelussa Ruisrockin backstagella tapahtunutta kohtaamistaan Sari Multalan ja Petteri Orpon kanssa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan (kok.) juhlakunto nousi elokuussa otsikoihin hänen esiinnyttyään Youtube-videolla, jossa kuvataan JVG-duon keikkapäivää Ruisrock-festareilla.

Osmonautti-kanavalla julkaistulla videolla nähdään kohdasta 19.50 alkaen, kun JVG:n VilleGalle tapaa keikan jälkeen Multalan ja pääministeri Petteri Orpon Ruisrockin backstagella. Multala on videolla silminnähden päihtynyt.

JVG vieraili kuluvalla viikolla Huomenta Suomen haastattelussa uuden, perjantaina 3. lokakuuta julkaistun Rallikansa-albuminsa tiimoilta. Haastattelussa VilleGallelta kysyttiin, millaisia ajatuksia Youtube-videolle taltioitu kohtaaminen ministerien kanssa hänessä herätti.

– No sehän oli hauska kesäilta. Sari ja Petteri tulivat keikan jälkeen morjestamaan ja olivat ottaneet vähän keittoa. Mehän olemme vanhoja tuttuja, en minä olisi tuntemattomille tuollaista töksäytellyt, VilleGalle sanoi.

Räppäri viittaa töksäyttämisellä Youtube-videolla kuultavaan kommenttiinsa siitä, että ministerit seurueineen ovat "ihan naamat".

– Terveiset sinne, oli kiva nähdä. Sarin kanssa olimme TTK:ssa samaan aikaan, VilleGalle sanoi haastattelussa.

– Hauskoja juttuja. Ehkä ihmiset ottavat vähän liian vakavasti tuollaiset. Kyllähän ihmisten pitää välillä vähän nauttiakin. Mutta pitää muistaa, että nykyään joka paikassa on kamerat ja kaikki kuvataan, hän jatkoi.

Katso VilleGallen ja Jare Brandin haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!