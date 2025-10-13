Yle julkaisee artistiuransa lopettaneesta Antti Tuiskusta dokumenttisarjan marraskuussa 2025.

Antti Tuisku päätti artistiuransa näyttävästi Ruisrockissa heinäkuussa 2023. Sittemmin hän on viettänyt aikaansa muun muassa hiihtämisen ja lyhytterapiatyön parissa.

Ylen Antti Tuisku – Kuolemattomuusprojekti -dokumentti seuraa Tuiskun elämää parin vuoden ajan. Kolmiosaisessa sarjassa nähdään, kuinka poptähti alkaa harjoitella kuin huippu-urheilija.

Ohjaaja Krista Hannula kertoo Ylen tiedotteessa, että sarjassa päästään poikkeuksellisen syvälle Tuiskun arkeen ja ajatusmaailmaan.

– Muistan sen hetken, kun Antti alkoi luottaa muhun. Se oli tietysti sellaisen jatkumon lopputulos ja selkeä käännekohta tässä prosessissa. Luottamus oli lahja Antilta mulle, ja mä olen iloinen, että hän päätti luottaa, Hannula kuvailee.

– Dokumentin tekeminen on ollut pitkä ja tunteikaskin matka. Olen etuoikeutettu, että olen saanut mahdollisuuden katsoa omaa tarinaani toisen ihmisen näkemyksen kautta – lopputulos jännitti, mutta on avannut uusia puolia myös itselleni. Tämä ei ole vain tarina musta hiihtäjänä vaan myös artistina, joten odotan innolla, että yleisö pääsee katsomaan sitä. Olen kiitollinen kaikille, jotka ovat olleet mukana tällä matkalla, Tuisku itse kommentoi.

Tähti päätti kilpahiihtouransa Taivalkosken SM-kisoihin huhtikuussa 2025. Hänen sijoituksensa oli 170:s. Tuisku kilpaili tämän vuoden tammikuussa myös Imatran SM-hiihdoissa ja ylsi sijalle 142.

Kolmiosainen Antti Tuisku – Kuolemattomuusprojekti nähdään 10.11. Yle Areenassa ja 16.11. alkaen Yle TV2:ssa.