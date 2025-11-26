33-vuotias ruotsalaismies tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen entisen tyttöystävänsä sekä tämän uuden seurustelukumppanin vainoamisesta ja murhan suunnittelusta, Expressen uutisoi.

Ruotsalaismiehen vaino entistä tyttöystäväänsä kohtaan paisui hengenvaarallisiin mittoihin aiemmin tänä vuonna.

Mies oli tutustunut Kiinasta kotoisin olevaan naiseen verkossa, Nainen saapui Ruotsiin vaihto-oppilaaksi, ja pari aloitti suhteen kesällä 2024.

Totuus miehestä paljastui naiselle kuitenkin pian, Expressen kertoo. Naisen mielestä mies oli rasistinen ja sosiaalisesti kömpelö. Nainen löysi miehen puhelimesta myös kuvia oudoista naisista sekä useita salaa otettuja videoita.

Mies ei ottanut suhteen päättymistä kevyesti, vaan alkoi vainota naista. Oikeuden tuomiota vainoamisesta helpotti se, että mies kuvasi vainoamisen vaiheita matkapuhelimeensa. Yhdessä videossa hän puhui puhelimensa kameralle aikeista murhata nainen. Naisen rappukäytävässä kuvatulla videolla miehellä oli päässään peruukki ja kädessään ruisku täynnä nestettä. Kun poliisi myöhemmin löysi ruiskun, se oli täytetty kemiallisella bensiinillä.

– Luuletko, että teen tämän saadakseni hänet takaisin? Sanoinhan, että tapan hänet!, mies huusi nauhoitetussa puhelussa sukulaiselleen, joka yritti saada miestä luopumaan aikeistaan.

Mies kiisti rikoksen, mutta myönsi fantasioineensa pariskunnan murhaamisesta.

Miehellä oli Expressenin mukaan mahdollisesti mielenterveydellisiä haasteita aiemmin. Hän kävi psykiatrisessa hoidossa ennen vuotta 2021, jolloin hän "katosi julkisista rekistereistä", lehti kirjoittaa.

Käräjäoikeuden oikeuspsykiatrisen tutkimuksen mukaan mies ei kuitenkaan kärsinyt mielenterveyden häiriöistä vainoamisen tai tutkinnan aikana.