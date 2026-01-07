Julkisuuteen ei kerrottu, minkä tahon laskuun miehen epäillään vakoilua harjoittaneen.

Ruotsissa vakoilusta epäilty mies on työskennellyt aiemmin maan puolustusvoimille, vahvistaa puolustusvoimien viestintä uutistoimisto TT:lle.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpon kerrotaan tutkineen asiaa jo pidemmän aikaa. Kolmikymppinen mies otettiin kiinni sunnuntaina vakoilusta epäiltynä.

Syyttäjä Per Lindqvist kertoi TT:lle maanantaina, etteivät viranomaiset voi kertoa julkisuuteen, minkä maan tai maiden tiedustelu- tai turvallisuuspalveluiden avustamisesta miestä epäillään.

Ruotsin viranomaiset eivät ole kertoneet, missä tehtävissä tai milloin mies työskenteli maanpuolustuksessa.

Miehen epäillyn rikoksen oli aiemmin kerrottu tapahtuneen Tukholman läänissä vuoden 2022 alusta tämän vuoden alkuun, eli kiinniottoon asti. Vangitsemisvaatimus perustuu kuitenkin rikosepäilyyn, jonka kestoksi kerrotaan viimeisin vuosi tammikuusta 2025 lähtien.

TT:n mukaan julkisista rekistereistä selviää, että epäilty oli johtavassa asemassa hiljattain perustetussa yrityksessä, jonka toimialaksi oli ilmoitettu kyberturvallisuus. Yhtiöllä ei ole ollut liikevaihtoa.

