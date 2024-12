Kruunun takaa -jaksossa käydään läpi Monacon ruhtinaspari Albertin ja Charlenen suhteen viime vuosien tapahtumia.

Moni muistaa yhä vuoden 2021 tapauksen, kun Monacon ruhtinatar Charlene, 46, sai matkalla kotimaahansa Etelä-Afrikkaan vakavan nenään ja nieluun vaikuttaneen infektion, joka vaati leikkaushoitoa useaan otteeseen. Lopulta Charlenen matka Etelä-Afrikkaan venyi puolen vuoden mittaiseksi, ja sen aikana ympäri maailmaa hämmästeltiin sitä, miksei ruhtinatar voi palata perheensä luokse Monacoon.

Ihmetykselle lisäpontta antoi se, että kyseessä oli nimenomaan Charlene. Vuosikausien ajan on nimittäin huhuttu onnettomasta liitosta ruhtinattaren ja ruhtinas Albertin välillä ja Charlenen on huhuttu pyrkineen pakoon Monacosta useaan otteeseen ennen pariskunnan häitä vuonna 2011, sekä itkeneen läpi hääpäivänsä.

Kruunun takaa -ohjelmassa syvennytään Charlenen edesottamuksiin kuninkaallisasiantuntijan ja kirjailijan Satu Jaatisen sekä MTV Uutisten toimittajan Aino Hailin toimesta.

– Koko heidän avioliittonsa on... Sanotaan, että jos se olisi tapahtunut joskus 1600-luvulla, niin se olisi ollut jotenkin tämmöinen ymmärrettävä sopimusavioliitto, Jaatinen arvioi.

Jaatisen Charlenen ja Albertin välillä ei kuitenkaan ole nähtävällä samankaltaista inhoa, kuin mitä esimerkiksi Charlesin ja prinsessa Dianan suhde oli selkeästi aikoinaan avioliittonsa lopun lähestyessä.

– Nämä kaksi hahmoa ovat enemmänkin kuin täysin vieraita toisilleen. Heidän parisuhteensa ja koko perhe-elämänsä antaa koko ajan vain omituisempia piirteitä ulospäin ja he vielä kovasti aina tuntuvat vakuuttavan, että kaikki on tosi jees. Juuri tässä Charlenenkin tapauksessa vain ilmoitettiin, että siellä hän vaan on ja saa hoitoa, Jaatinen kertaa.

– Kyllähän siitä sai sellaisen mielikuvan, että haluaako hän olla siellä. Onko joku, joka haluaa pitää hänet siellä vai haluaako hän itse pysyä poissa tästä pienestä ruhtinaskunnastaan. Että mitä ihmettä.

Monacon ruhtinaspari Albertin ja Charlenen avioliitto huokuu jotain aivan muuta kuin onnea.

Charlenen viipyminen Etelä-Afrikassa vain venyi ja venyi, ja Albert pysyi parin pienten lasten, kaksosten prinssi Jacquesin ja prinsessa Gabriellan kanssa, jotka tuohon aikaan olivat 6-vuotiaita. Albert ja lapset kävivät ainakin kerran tapaamassa Charlenea Etelä-Afrikassa, ja tältä vierailulta Jaatinen muistaa parista otetut kuvat.

– Heistä oli sellainen yksi hämmentävä halauskuva, jossa halattiin suurinpiirtein niin kaukaa kuin kädet venyivät. Mikä oli siinäkin mielessä hassua, koska heistä ei ole koskaan oikeastaan ole ollut mitään halauskuvia, niin nyt sitten päätettiin ottaa sellainen ja siinäkin oli luontevuus kaukana.

– Kaikki heidän perhekuvansa ovat oikeastaan tätä tyyppiä: nämä hieman säikähtäneen oloiset lapset laitetaan etualalle ja vanhemmilla on semmoinen pieni puristusote näihin lapsiin.

Jaatisen mukaan Monacon ruhtinasperheestä ei koskaan ole huokunut luonnolliselta tai aidolta tuntuva lämpö, jota perheenjäsenet tuntisivat toisiaan kohtaan.

Ja onhan Charlenen ja Albertin suhdetta spekuloitu jo siitä lähtien, kun he menivät naimisiin. Kun Charlene ei ollut palata takaisin Etelä-Afrikasta, moni saattoikin miettiä, että "onnistuiko" tämä vihdoin toteuttamaan paon.

Asia ei ole Jaatisen mukaan kuitenkaan yksinkertainen.

– Aika monella kuninkaallisella parilla, jossa avioidutaan ulkomaalaisen kanssa, tehdään kaiken varalle avioehtosopimus just siltä varalta, että jos tulee avioero ja parilla on lapsia, jotka ovat kruununperimysjärjestyksessä, niin aika usein tehdään sopimus, jossa ilmoitetaan, että jos tulee ero, niin lapset pääsääntöisesti pysyvät kotimaassaan.

– Jos heille tulisi ero, olen aika varma, että Charlene olisi vapaa lähtemään Ranskaan, Etelä-Afrikkaan, mihin tahansa, mutta lapset jäisivät asumaan ruhtinaskuntaan, mikä luo sellaista ajattelua, että onko Charlene tässä suhteessa lähinnä näiden lasten takia. Juuri tämä kehonkieli, että miten hän aina tarrautuu lapsiinsa jokaisessa julkisessa tilaisuudessa kertoo sitä, että hänen ainoa suhteensa on nämä lapset, eikä puoliso.

Voikin olla, että Charlene odottaisi sitä, että pariskunnan lapsista tulee aikuisia, ja avioero olisi tuolloin helpompi vaihtoehto. Mikäli näin kävisi, tulisi Charlenesta Jaatisen mukaan todennäköisesti hyvin rikas nainen ja tämä karistaisi samantien Monacon tomut jaloistaan lopullisesti.

Jaatinen arvelee, että Charlenen ja Albertin ero saattaa tulevaisuudessa olla edessä. Tai jos ei virallinen ero, niin vähintään erilliset elämät.

– En näe mitään onnellista vanhuutta tämän pariskunnan kesken. He eivät ole se pariskunta, joka kävelee käsi kädessä missään puistokaduilla.

