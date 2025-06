Moni tavallisille kansalaisille normaali asia on kuninkaallisilta kielletty

Kuninkaallisilla on elämässään monesti paljon etuja, mutta myös asioita, jotka rajoittavat heitä.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili vastaavat katsojilta tulleisiin kysymyksiin kuninkaallisiin liittyen.

Yksi saaduista kysymyksistä koskee sitä, onko kuninkaallisten elämässä paljon epätasa-arvoa.

Asiantuntijat toteavat, että toki on, tavalliseen kansaan verrattuna, sekä niin, että kuninkaallisilla on enemmän etuoikeuksia, mutta heidän elämänsä on myös monin tavoin rajoitetumpaa.

– Yleensä he eivät saa poliittisesti ottaa kantaa, eivät saa äänestää, siinä mielessä heillä ei ole samanlaisia oikeuksia, kuin tavallisilla kansalaisilla. Mutta sitten taas heillä voi myös lain edessä olla enemmän koskemattomuutta. Tämä on hyvin tapauskohtaista jokaisen maan lainsäädännön sisällä, Jaatinen kertoo.

On myös yhä valtioita, joissa ei ole mahdollista, että nainen toimisi monarkkina. Esimerkiksi Japanissa nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitä, että naispuolinen perillinen nousisi valtaistuimelle.

