Oliko tämä prinssi Harryn suurin virhe, kun hän oli tuomassa Meghania kuninkaalliseen perheeseen?

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät brittihovin taakseen jo yli neljä vuotta sitten, mutta ovat yhä edelleen sen kuninkaallisen perheen jäsenistä eittämättä kaikista puhuttavimmat.

Kun Meghanista, joka teki ennen kuninkaalliseen perheeseen liittymistään uraa näyttelijänä, tuli herttuatar Meghan hänen mentyään naimisiin Harryn kanssa, oli monien mielissä ennen kaikkea toiveikkuutta.

Niin oli myös Kruunun takaa -sarjan kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen mielessä.

– Kyllä ajattelin, että siinä on mahtava modernisaation mahdollisuus, että otetaan hoviin nainen, joka on elänyt omaa elämäänsä. Hän on tehnyt töitä, on ollut jo naimisissa eikä ole kauhean angloamerikkalainen.

Harry ja Meghan menivät naimisiin toukokuussa 2018. Jaatinen oli itsekin Lontoossa matkalla häiden aikaan ja havainnoi tuolloin selkeästi, kuinka innoissaan myös britit näistä kuninkaallisista häistä olivat.

Ennen kaikkea Jaatisen mukaan tuolloin kansalaiset tuntuivat olevan onnessaan siitä, että vietettiin nimenomaan prinssi Harryn häitä.

– Englantilaiset rakastivat Harrya. Hänelle annettiin anteeksi aivan kaikki. Nyt oli sellainen hetki, että se surullinen, pieni poika oli löytänyt onnen ja rauhan. Kansa nimenomaan kannusti sitä. Meghan oli siinä mielessä vähän kakkosena omissa häissään.

Häitä varjosti kuitenkin eräs synkkä pilvi. Tai pilvet, sillä ennen häitä oli jo kohuttu muun muassa Meghanin isän Thomas Marklen paparazzikohusta sekä Meghanin ja prinsessa Catherinen huhutusta riidasta, joka sai osapuolista toisen kyyneliin.

Elämä hovissa jäi lyhyeksi

Onnellisen juhlapäivän jälkeen tahti puolestaan kiihtyi: eritoten huhut Meghanin vaativasta käytöksestä ja prinssiveljesten Harryn ja Williamin viilenevistä väleistä saivat tuulta siipiensä alle mediassa.

Lopulta ei kulunutkaan kuin alle kaksi vuotta häistä, kun Harry ja Meghan ilmoittivat jättävänsä kuninkaalliset velvollisuutensa ja muuttavansa Pohjois-Amerikkaan.

Kruunun takaa -asiantuntija Satu Jaatinen että MTV Uutisten toimittaja Aino Haili kertovat kumpikin olleensa todella yllättyneitä, kun tämä ilmoitus tehtiin julkisesti Harryn ja Meghanin Instagram-tilillä alkuvuodesta 2020.

Hämmennys ei päättynyt siihen. Aluksi Harry ja Meghan, joka on alkujaan kotoisin Yhdysvalloista, muuttivat Kanadaan, mutta jatkoivatkin pian matkaansa.

– Hänhän (Meghan) oli sanonut, ettei halua muuttaa Yhdysvaltoihin niin pitkään kun Donald Trump on presidentti, mutta aika nopeasti he muuttivat Kaliforniaan ja asettuivat Montecitoon, joka on Hollywood-tähtien täyttämä alue, Haili pohtii.

Jaatinen kertoo Harryn ja Meghanin markkinoineen aluksi ideaa, että pariskunta koittaisi tavallaan "palvella molempia", eli omaa perhettään sekä kruunua.

Kanada on Kansanyhteisön maa, jonka valtionpäämies on Englannin hallitsija.

– Eli he olisivat sitä kautta voineet palvella Englantia, siellä meren takana. Mutta tämähän ammuttiin aika nopeasti alas ja ilmoitettiin, ettei heille ole antaa mitään tällaista asemaa. Tämä antoi potkua tähän, että sittenhän me voidaan lähteä Yhdysvaltoihin, Jaatinen jatkaa.

Harryn virhe

Asiantuntija arvioi, että Harry teki yhden hyvin merkittävän virheen silloin, kun oli tuomassa kumppaniaan Meghania osaksi kuninkaallista perhettään, joka on hyvin erikoinen ja poikkeuksellinen monella tapaa.

– Enemmän näen siinä sitä, että Harry ei kuitenkaan osannut Meghanille kertoa mitä tarkoittaa olla työtä tekevä Englannin hovin jäsen.

– Siinä ei voi tehdä markkinointiyhteistyötä, ei voida halailla ketä tahansa, ei voida valitettavasti puhua mitä tahansa, vaikka hän olisi kovasti halunnut puhua naisten ja sorrettujen asemasta. Hän ei voi puhua avoimesti missä tahansa. Kaikki spontaanius jää pois.

Itse pariskunnan Instagram-ilmoitus aikeistaan jättäytyä kuninkaallisesta elämästään ja velvollisuuksistaan sai aikaan oudoksuntaa.

– Mietin, että luottiko Harry siihen kansan rakkauteen, että hän voi tehdä mitä vaan? Että hän voi tässä ilmoittaa, että me nyt lähdemme ja naamioida sen siihen, että kyllä minä kuitenkin isoäitiäni palvelen. Eihän hän tosiaankaan tehnyt niin, Jaatinen kommentoi.

Haili puolestaan kertoo, että Harryn ja Meghanin ilmoitus aikeistaan sai hänessä ensin aikaan ajatuksen siitä, että asia oli tarkkaan mietitty ja käyty läpi kuninkaallisten kesken – kuten heillä tapana kaikkien edesottamustensa suhteen yleensä on.

Hyvin pian kävi kuitenkin ilmi mediarumban myötä, ettei tämä ollut asian laita.

– Siinähän olikin soppa sitten valmiina, Haili pohtii.

