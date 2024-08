Kuningas Juan Carlos luopui kruunustaan jättiskandaalin saattelemana – aiheuttaa yhä hyvin vaivaannuttavia ongelmia

– Tiedettiin, että hän on hirveä häntäheikki, mutta siihen ei sillä tavalla kiinnitetty huomiota. Sitten hän oli mennyt ottamaan aika reippaitakin lahjuksia, ja jäätyään niistä kiinni hänelle tultiin ihan ylhäiseltä tasolta ilmoittamaan, että ihan valtion ja kruunun vuoksi nyt olisi parasta, että luovut kruunustasi ja häivyt tavallaan näköpiiristä. On aiheuttanut niin suurta hallaa Espanjalle, Jaatinen kertoo.

Kruunun takaa on MTV Uutisten uusi sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. MTV Katsomosta löydät sarjan kaikki jaksot.

Juan Carlos suostui luopumaan vallastaan ja lähti Espanjasta. Siitä lähtien entinen hallitsija on elänyt erikoisessa limbossa: Juan Carlos on ilmaissut, että palaisi hyvin mielellään vakituisesti takaisin Espanjaan, mutta kansa ei häntä sinne halua – saati muu kuninkaallinen perhe.

– Hän silloin tällöin siellä vilahtaa hetkeksi, mutta hänen poikansa Felipe (nykyinen kuningas) ei pidä ainakaan julkisesti minkäänlaista yhteyttä isäänsä. Felipe on myös luopunut kaikista rahalahjoituksista, joita isä silloin aikanaan hänelle antoi, Jaatinen toteaa.

Siitä lähtien, kun Juan Carlos jäi kiinni lahjusten vastaanottamisesta, on yksi kysymys pysynyt kirkkaana ihmisten mielissä.

– Mitä Juan Carlosilta on puuttunut, että hänen on täytynyt ottaa lahjuksia ja keplotella rahan kanssa? Mitä hän nyt sitten olisi vielä mennyt ostamaan, Jaatinen hämmästelee.

/All Over Press

/All Over Press

Juan Carlosin edesottamukset ovat olleet espanjalaisille hyvin vaikea pala niellä. Haili kertoo, että hänen perheensä espanjalainen perhetuttu, joka on asunut vuosikymmeniä Suomessa, muistaa Espanjalle olleen aikoinaan äärimmäisen suuri helpotus, kun Juan Carlos nousi valtaan.

– Kun hänestä paljastui tällainen puoli kaiken sen jälkeen, se on ollut kansalaisille ehkä hieman identiteettikriisi. Kun Felipe tuli tilalle todettiin, että hän on ihan hyvä, mutta ilmeisesti se on jättänyt vähän epäluottamuksen tunnelmaa espanjalaisten mieliin, eikä ihme.