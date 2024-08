Näin tarkasti kuningatar Camilla välttää kaikkia yhtäläisyyksiä prinsessa Dianaan

Kuningatar Camilla, 77, on tehnyt vuosikymmenten aikana valtaisan nousun Ison-Britannian vihatuimmasta naisesta arvostetuksi monarkin, kuningas Charlesin, puolisoksi.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa käydään läpi tätä Camillan hyvin poikkeuksellista matkaa. Sarjassa asiaa perkaavat kirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili.

Kruunun takaa on MTV Uutisten uusi sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. MTV Katsomosta löydät sarjan kaikki jaksot.

Camillan ja Charlesin suhdetta pidettiin pitkään äärimmäisen epäsovinnaisena. Pariskunta tapasi ensi kertaa jo nuorena, mutta Camillaa ei pidetty sopivana puolisona Charlesille, saati "prinsessamateriaalina" railakkaan nuoruutensa takia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pariskunnan suhde tuli julkiseksi 1990-luvun alussa, jolloin kumpikin oli tahoillaan naimisissa - Charles prinsessa Dianan ja Camilla Andrew Parker Bowlesin kanssa.

Meni vuosikausia ennen kuin Englannin kansa alkoi nähdä Charlesin ja Camillan toisilleen sopivana parina, eikä vääryyttä tehneinä salarakkaina.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kun mietin, mitä oman elämäni aikana Charlesista ja Camillasta on ajateltu yhdessä, se on vasta viime aikoina kääntynyt siihen, että se on ihana, suuri rakkaustarina, eikä jotain likaista, väärää ja ikävää, Haili pohtii jaksossa.

– Se on vuosikymmenet kestänyt rakkaussuhde, Jaatinen komppaa.

Yksi suurimmista syistä siihen, että tähän pisteeseen on päästy, on eittämättä se, että Charlesin äiti kuningatar Elisabet osoitti julkisesti hyväksyntänsä esikoisensa suhdetta ja Camillaa kohtaan.

Tämä ei ollut itsestäänselvyys, sillä suhde ei todellakaan ollut kuningattarelle alkujaan mieleen.

– Tiedetään, että hän olisi viimeiseen asti halunnut, että Charles ja Diana olisivat olleet avioliitossa, ja että kaikki olisi mennyt matalalla profiililla, Jaatinen sanoo.

– Kuningattarella kesti aika pitkään, että hän suostui tapaamaan Camillan. Olihan hänellä muitakin lapsia eronnut, mutta nimenomaan se, että kruununperijä, josta tulisi anglikaanisen kirkon pää, ottaisi avioeron ja menisi uudestaan naimisiin... Se varmasti on sotinut kuningattaren arvomaailmaa vastaan.

Vuosien kuluessa osoittautui, että Camilla olikin hyvä puoliso Charlesille sekä kelpo edustaja kansalleen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuningatar Elisabet alkoi hiljalleen hyväksyä Camillan ja antoi tästä äärimmäisen vahvan osoituksen ennen kuolemaansa. Hän kertoi julkisesti toivovansa, että Camilla tultaisiin tuntemaan nimenomaan kuningatarpuolisona Charlesin vierellä sitten, kun Elisabet menehtyy ja Charlesista tulee kuningas.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ennen vallanvaihtoa Camillan titteli oli kuuma peruna. Charlesin ollessa Walesin prinssi Camilla tunnettiin Cornwallin herttuattarena, eikä hän koskaan edes vihjannut toivovansa olevansa Walesin prinsessa miehensä rinnalla.

Kyseinen titteli oli kuulunut prinsessa Dianalle, ja tiettävästi kunnianosoituksena Dianaa kohtaan titteliä ei koskaan edes kaavailtu Camillalle, vaikka hänellä periaatteessa olisi siihen ollut oikeus avioliittonsa kautta.

Aikanaan pohdittiin, että Camillasta tulisi kuninkaan rinnalle "prinsessapuoliso" tai että hän jäisi Cornwallin herttuattareksi.

– Ajateltiin, että olisi tällainen hassu yhdistelmä: kuningas ja hänen rouvansa herttuatar, Jaatinen kertaa.

– Sitä jouduttiin aika paljon miettimään, koska kansa oli mielissään iskostanut aika monen vuoden ajan, että Diana nimenomaan oli Britannian tuleva kuningatar. Sitten kun ei näin ollutkaan, ajatuksen muuttaminen kansan syvissä riveissä ei tullut sormia napsauttamalla, Haili pohtii.

Brittihovissa on Jaatisen mukaan oltu vuosien varrella erittäin tarkkoja siitä, ettei Camillan ja Dianan väliltä näkyisi tiettyjä yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi Camilla ei käytä koskaan koruja, joita Diana on aikoinaan käyttänyt.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tätä on helpottanut se, että he olivat loppujen lopuksi ihmisinä niin valtavan erilaisia. Camillan omiin vahvuusalueisiin kuuluu, että hän on suuri kirjallisuuden ystävä ja hänellä on nykyään omat kirjallisuusfestivaalit, jotka ovat hirvittävän suositut.

– Toinen on se, että siinä missä Diana oli tällainen ihmisten ja lasten suojelija, Camilla taas on ottanut eläinten suojelun sydämen asiakseen, Jaatinen täsmentää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuningatar Elisabet menehtyi syyskuussa 2022, jolloin Charlesista tuli välittömästi kuningas. Toukokuussa 2023 nähtiin hetki, jonka moni ei olisi uskonut koskaan koittavan, kun Lontoossa vietettiin sekä kuningas Charlesin että kuningatar Camillan kruunajaisia.

Jo pitkään ennen tuota hetkeä oli valtaosa kansasta ollut siirtynyt Charlesin ja Camillan puolelle pariskunnan vastustamisen sijaan.

Jaatisen mukaan se, että prinsessa Diana oli aikoinaan maailman kuvatuin henkilö, on palvellut Charlesia ja Camillaa vuosikausia myöhemmin.

– Dianan ja Charlesin avioliiton viimeisissä kuvissa näkee, miten hankalaa heidän on olla keskenään. He eivät keskustele, eivät katso toisiaan päin ja avioliitto on aivan säpäleinä.

– Tästä pariskunnasta sellaisia kuvia ei löydy. Heistä näkee, että heidän mielestään on ihanaa olla yhdessä: he nauravat yhdessä, pitävät toisiaan kädestä. Kaikkea sellaista, mitä Diana ja Charles eivät tehneet.

Nykyään on myös yleistä, että ihmiset eivät vietä koko elämäänsä saman kumppanin kanssa.

– Sitä ei nähdä enää sellaisena valtavana syntinä, vaan se on normaalia, elettyä elämää. Heillä on keskeinen kemiansa, joka välittyy kuvista. Ei olisi uskonut, jos Charles olisi aikoinaan ilmoittanut, että odottakaa 30 vuotta, niin kyllä tämä tästä kehittyy. Hämmästyttävä rakkaustarina, kaiken kaikkiaan, Jaatinen pohtii.

– Ja Charles on tehnyt sillä, että on jaksanut taistella tämän tosirakkautensa eteen, ihan hirvittävän ison palveluksen kaikille tuleville kuninkaallisille, esimerkiksi pojilleen, jotka ovat saaneet valita omat puolisonsa vapaammin kuin hän itse. Toki aika myös menee eteenpäin ja modernisoituu hovikin, mutta kyllä Charlesilla ja Camillalla on ollut siinä iso merkitys ihan varmasti, Haili summaa.