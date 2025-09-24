Entinen NFL:n huippupelaaja Rudi Johnson on kuollut 45-vuotiaana.

Yhdysvaltalainen Rudi Johnson pelasi amerikkalaisen jalkapallon huippusarja NFL:ssä kahdeksan kautta. Seitsemän niistä hän vietti Cincinnati Bengalsissa, 2001–2007. Huippuluokan keskushyökkääjä valittiin sarjan tähdistöottelu Pro Bowliin vuonna 2004, ja seuraava kausikin oli komea: hän teki Bengalsin yksittäisen kauden ennätyksen 1 458 juostulla jaardilla. Johnson oli tehnyt seurarekordin jo edellisellä kaudella neljä jaardia pienemmällä lukemalla.

Uransa mies päätti 2008 Detroit Lionsissa.

Johnsonin kuolemaa tutkitaan. Miami-Daden sheriffinviraston etsivä Joseph R. Peguero Rivera kertoi CNN:lle, että alustavan tutkinnan jälkeen "kaikki merkit viittaavat itsemurhaan".

Cincinnati Bengalsin puheenjohtaja Mike Brown sanoi tiedotteessa, että "Rudi oli hieno ihminen ja erinomainen keskushyökkääjä meille".

– Hän oli luotettava ja tuottelias pelaaja, ja erittäin suosittu joukkuekaveriensa keskuudessa. Kaikki pitivät hänestä ja häntä pidettiin rakkaana ystävänä. Olemme syvästi suruissamme hänen menehtymisestään, Brown kommentoi.