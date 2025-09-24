Entinen NFL:n huippupelaaja Rudi Johnson on kuollut 45-vuotiaana.
Yhdysvaltalainen Rudi Johnson pelasi amerikkalaisen jalkapallon huippusarja NFL:ssä kahdeksan kautta. Seitsemän niistä hän vietti Cincinnati Bengalsissa, 2001–2007. Huippuluokan keskushyökkääjä valittiin sarjan tähdistöottelu Pro Bowliin vuonna 2004, ja seuraava kausikin oli komea: hän teki Bengalsin yksittäisen kauden ennätyksen 1 458 juostulla jaardilla. Johnson oli tehnyt seurarekordin jo edellisellä kaudella neljä jaardia pienemmällä lukemalla.
Uransa mies päätti 2008 Detroit Lionsissa.
Johnsonin kuolemaa tutkitaan. Miami-Daden sheriffinviraston etsivä Joseph R. Peguero Rivera kertoi CNN:lle, että alustavan tutkinnan jälkeen "kaikki merkit viittaavat itsemurhaan".
Cincinnati Bengalsin puheenjohtaja Mike Brown sanoi tiedotteessa, että "Rudi oli hieno ihminen ja erinomainen keskushyökkääjä meille".
– Hän oli luotettava ja tuottelias pelaaja, ja erittäin suosittu joukkuekaveriensa keskuudessa. Kaikki pitivät hänestä ja häntä pidettiin rakkaana ystävänä. Olemme syvästi suruissamme hänen menehtymisestään, Brown kommentoi.
Tarvitsetko keskustelutukea?
MIELI ry tarjoaa apua:
Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111.
Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille
Voit varata keskusteluajan kriisityöntekijälle oman alueesi kriisikeskukselle tai etävastaanotolle, jos tarvitset keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa.
Tukinetissä voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille.
Itsemurhien ehkäisykeskukset antavat tukea itsemurhaa yrittäneille, mutta myös heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille.