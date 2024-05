Vanhemmat paljastivat huippugolfarin kuolinsyyn – "Tämä on painajaista"

Murrayn kuolemasta 30-vuotiaana tiedotettiin lauantaina . Päivää aiemmin hän on oli vetäytynyt PGA-kiertueen kilpailusta Texasissa sairastumiseen vedoten.

– Olemme viimeisen vuorokauden ajan yrittäneet sisäistää sen faktan, että poikamme on poissa. On epätodellista, että meidän pitää tunnustaa se itsellemme ja muulle maailmalle. Tämä on painajaista, vanhemmat kertoivat tiedotteessa.