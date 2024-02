Amerikkalaisen urheilun suurin ottelu pelataan ensi yönä uhkapelimekassa – vedonlyöntiluvut huimaavat päätä

– (Super Bowl) on rankkaa aikaa. Näinä aikoina vuodessa keskityn entistä enemmän tapaamisiin (terapiaryhmissä) ja siihen, että kerron tätä tarinaani, Remillard toteaa.

– Kaikki otteluun liittyvä etukäteishype, vedonlyönnin liittyminen otteluun ja kaikki ne mainokset tietävät sitä, että riippuvuudesta toipuvilla on vaikeaa paeta houkutusta, uhkapelaamista tutkiva Joshua Grubbs vahvistaa USA Todaylle.

NCPG sai NFL:ltä kolmen vuoden tukena kaikkiaan 6,2 miljoonaa taalaa. Summa on Whyten mukaan suurin järjestölle annettu lahjoitus.

– Ongelmapelaamisen vastainen työ on aina ollut aliresursoitua. Se, että tuo 6,2 miljoonaa on kaikkien aikojen suurin summa, on surullista. Mutta toki olemme kiitollisia siitä, Whyte sanoi USA Todaylle.