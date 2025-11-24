Orava yritti varastaa viltin lahtelaiselta terassilta. Pikkuvaras näki ison vaivan ja melkein onnistui hommassaan.

MTV Uutisissa kesällä 2025 työskennellyt Kaisa Kaarna oli käymässä vanhempiensa luona Lahdessa viikonloppuna. Iltapäivällä hän sattui katsomaan ikkunasta ulos ja huomasi söpön oravan touhuavan jotain terassilla olevalla sohvalla.

Kun Kaisa katsoi tarkemmin, hän tajusi, että kurre oli sohvalla olevan viltin kimpussa. Se selkeästi aikoi varastaa sen.

Kaisa alkoi seurata oravan puuhia tarkemmin. Kun alkoi näyttää siltä, että orava oikeasti saa viltin vietyä, hän lähetti videon siitä äidilleen.

– Äiti sanoi, että antaa mennä vaan, Kaisa nauraa.

Hauskaa seurattavaa

Orava sai viltin alas sohvalta ja raahasi sitä pitkin terassia, mutta lopulta sen oli pakko antaa periksi. Iso viltti oli sille liian raskas.