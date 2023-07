MM-rallissa kutkuttava uusi suomalaisasetelma: "Jos homma ei lähde heti pelaamaan, heillä on lyödä siihen uusi kaveri"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Viron MM-ralli 20.-23.7. To: Testi-ek klo 9.00 alkaen, EK1 klo 19.45 alkaen Pe: EK:t 2-8 klo 9.00 alkaen La: EK:t 9-17 klo 8.00 alkaen Su: EK:t 18-21 klo 8.00 alkaen

Suninen sai kesäkuussa sopimuksen Hyundain kolmoskuskin paikalle , mutta toistaiseksi hänet on ilmoitettu vain Viron ja Suomen osakilpailuihin.

Tätä tilaisuutta suomalaiskuski on kauan kärkkynytkin. Samalla tutuissa ja nopeissa ralleissa onnistumisen paineet ovat myös kovat.

– Nopeissa ralleissa on se, kun mutkia on loppujen lopuksi aika vähän, joten jokaisessa pitää onnistua äärimmäisen hyvin. Pienikin virhe hitailla osuuksilla kostautuu pitkäksi aikaa suorilla. Hirveän kovaa pitää mennä, toteaa C Moren ralliasiantuntija Jari Ketomaa.