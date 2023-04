Erna Husko suunnittelee osittaista ulkomaille muuttoa

Somevaikuttaja ja personal trainer Erna Husko, 25, ei miettinyt kahta kertaa lähtemistään Fitnesspäiväkirjat 2023 -ohjelmaan. Hänelle itsensä kuvaaminen ja kameran mukana kantaminen on hyvin luontaista. Ohjelman neljäs kausi nähdään TV5:llä ja Discovery+-palvelussa 12. huhtikuuta alkaen.

Osan ihmissuhteistaan Husko jätti ohjelmassa kuvaamatta, koska niihin liittyy aina toinen osapuoli. Hän haluaa välittää ohjelman myötä ihmisille itsestään kuvan, ettei hän ole robotti ja hänelläkin on tunteet.

Menestyksen myötä Huskolla on kasvanut myös julkisuus. Hän kokee välillä todella raskaaksi, että hänen asioitaan spekuloidaan julkisesti.

– Se syö luovuuttani, jos joudun liikaa miettimään, mitä ihmiset mistäkin repivät irti. En pysty olemaan enää niin avoin. Minulla on ollut murskaavia hetkiä, kun huomaan, että jaan somessa liikaa elämästäni. On kaksipiippuinen juttu, kun haluaisin näyttää kaikille kaikkea ja haluaisin päästää niin lähelle ja jakaa kaikki asiat, mutta siiten tulee aina se muuri. Sen kanssa taistelen paljon tänäkin päivänä.

– Haluan tietää, mihin suuntaan se on menossa. Eniten (itsensä suojeleminen) näkyy siinä, että en vain enää käy missään ulkona. Olen rajoittanut yleisissä paikoissa ja kauppakeskuksissa käymistä. Olen välillä sulkeutunut kotiini useammaksi päiväksi, koska en halua nähdä ketään tai että kukaan näkee minua. Sen sosiaalisen paineen takia, kun tunnet ne kaikki silmät ja miten ihmiset tuijottavat. Se on välillä todella ahdistavaa. Se on ikävää, että minun pitää miettiä jopa ulkomaille muuttoa, että voin oikeasti olla onnellinen.