Rosanna Kuljulta tunteikas päivitys: "Ei mene päivääkään, etten ikävöisi sinua"

Somevaikuttaja ja malli Rosanna Kulju muistelee edesmennyttä Winston-koiraansa haikeudella.

Sosiaalisen median parissa työskentelevä malli Rosanna Kulju muistelee Instagram-päivityksessään haikeudella vuonna 2021 kuollutta koiraansa. Kyseessä oli dalmatiankoira Winston.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Eilen siitä on neljä vuotta, kun jouduin luopumaan minun parhaasta ystävästäni. Ei mene päivääkään, etten ikävöisi sinua. Lepää rauhassa rakas Winston – äiti rakastaa sinua ikuisesti, Kulju kirjoittaa ja jakoi samalla useita kuvia koiransa elämänvarrelta.

Rosanna Kuljun elämässä on puhaltanut muutosten tuulet, kun muutti hiljattain osittain Ouluun rakkauden perässä. Hän kertoi tammikuussa Instagramissa, että oli kantanut omaisuuttaan Helsingistä kumppaninsa luo Ouluun. Hän palasi viime kesän lopulla yhteen entisen heilansa kanssa.

– Palattiin loppukesästä yhteen saman miehen kanssa, joka elämässäni on viimeiset 5 vuotta pyörinyt aika ajoin ja jota en oikeastaan koskaan ole saanut mielestäni. Nyt se on all in ja tuntuu kyllä hyvältä, hän kertoi Instagram-videonsa yhteydessä.

Mediapersoona kertoi tuolloin, että asuu kuukaudesta pari viikkoa Oulussa ja pari viikkoa Helsingissä.