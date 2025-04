Rosanna Kulju rakkaudentäyteisissä kuvissa miehensä kanssa: "Elämäni rakkaus"

Rosanna Kulju postasi someen romanttisia kuvia hänestä ja miehestään.

Mediapersoona Rosanna Kulju hempeilee somessa rakkaansa kanssa. Hän jakoi Instagram-tililleen rakkaudentäyteisen kuvasarjan, jonka yhteydessä hän onnittelee miestään syntymäpäivän johdosta.

Julkaisun ensimmäisessä kuvassa Kulju ja hänen rakkaansa suutelevat talvimaisemissa. Kuvasarjaan on sisällytetty otoksia myös muun muassa lomareissuilta.

– Hyvää syntymäpäivää elämäni rakkaudelle, Kulju kirjoittaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Kulju on puhunut parisuhteestaan muun muassa Mitä Mielessä? -podcastissaan. Hän kertoi tammikuussa Instagramissa, että oli kantanut omaisuuttaan Helsingistä kumppaninsa luo Ouluun.

– Palattiin loppukesästä yhteen saman miehen kanssa, joka elämässäni on viimeiset 5 vuotta pyörinyt aika ajoin ja jota en oikeastaan koskaan ole saanut mielestäni. Nyt se on all in ja tuntuu kyllä hyvältä, hän kertoi Instagram-videonsa yhteydessä.

Mediapersoona kertoi tuolloin, että asuu kuukaudesta pari viikkoa Oulussa ja pari viikkoa Helsingissä.