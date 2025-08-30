Hanna Tikander tajusi hedelmöityshoitojen myötä eläneensä aiemmin harhakuvassa: "Ajattelin, ettei minulle käy noin"

Hanna Tikander sai ensimmäisen hedelmöityshoitokierroksen jälkeen ei-toivottuja uutisia. Kriisin keskellä vertaistukea on löytynyt muun muassa podcast-yhteisöstä.

Podcast-juontaja ja somevaikuttaja Hanna Tikander, 31, kertoi keväällä Instagramissa aloittavansa hedelmöityshoidot. Hän oli noihin aikoihin saanut kuulla, että hänen hedelmällisyytensä oli romahtanut täysin yllättäen puolentoista vuoden takaisista arvoista.

Kesäkuussa Tikander kertoi niin ikään Instagramissa, että hoidot olivat alkaneet. Ensimmäisen hoitokierroksen jälkeen vastassa oli kuitenkin pettymys, sillä yhtäkään munasolua ei saatu talteen.

Shokki, suru, epäonnistuminen. Ensimmäisen hoitokierroksen lopputulema toi mukanaan kirjavan skaalan erilaisia tunteita.

– Se oli tunne, mihin en ollut koskaan valmistautunut, mikä on myöskin aika naiivia, Tikander sanoi Huomenta Suomen haastattelussa perjantaiaamuna 29. elokuuta.

– Olen herännyt siihen varsinkin tämän kevään aikana, että olen elänyt jonkinlaisessa harhakuvassa. Että vaikka ympärillä on ihmisiä, jotka kärsivät lapsettomuudesta tai ovat kohdanneet samanlaisia haasteita, niin jotenkin ajattelin, ettei minulle käy noin. Se on aivan väärä lähtökohta, hän jatkoi.

Tikander kokee, että on tässä vaiheessa käynyt pitkälti läpi ne vaiheet, joita ihminen tavanomaisesti kokee yllättävän kriisin kohdatessaan.

– Nyt koen, että olen päässyt sellaiseen hyväksymisen tilaan. Mutta ei se niitä vaikeita tunteita poista.

Hanna Tikander ajatteli aiemmin, etteivät lapsettomuuteen liittyvät haasteet osuisi hänen kohdalleen.All Over Press

Tikander on muiden aiheiden ohella puhunut romahtaneesta hedelmällisyydestään sekä hedelmöityshoidoistaan Podimo-palvelussa ilmestyvässä Hanna Tikander -podcastissaan. Halu olla avoin ja rehellinen motivoi häntä puhumaan kipeistäkin aiheista julkisesti – toki hänen omien rajojensa puitteissa.

– En olisi halunnut joutua puhumaan tällaisesta aiheesta. En olisi halunnut, että hedelmällisyyteni romahtaa ja joudun tekemään siitä sisältöä, mutta se oli myös asia, joka määritti ja määrittää edelleen tosi paljon omaa elämääni. Jotta pystyn olemaan aito ja rehellinen oma itseni, tarkoittaa se minulle sitä, että tuon vaikean paikan elämästäni esiin.

Ihan ensin Tikanderin on kuitenkin täytynyt pysähtyä vaikeiden aiheiden äärelle ja käydä niitä läpi itsekseen.

– Esimerkiksi tämä keväällä saatu uutinen, että hedelmällisyyteni on romahtanut. En mennyt seuraavana päivänä studioon ja puhunut siitä, vaan kävin ensimmäiset tunteet itsekseni, hän sanoi.

– Tajusin aika nopeasti, että koen olevani tällä hetkellä tosi yksin tämän aiheen kanssa ja tiedän, että minulla on iso yhteisö, jossa vaikeista aiheista keskustellaan. Lähdin jopa vähän itsekeskeisesti hakemaan yleisöltäni vertaistukea, ja on ollut ihan mahtavaa, miten paljon olen sitä saanut, hän jatkoi.

Vastavuoroisesti Tikander on saanut podcastinsa kuuntelijoilta palautetta, että hänen keskustelunavauksensa on tarjonnut vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville.

Katso Tikanderin haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!