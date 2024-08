Eläinlääkäreiltä vakava varoitus Hau-Haun puruluista: "Mahdollista, että meillä on taas uusi myrkytyssarja"

Valjakon mukaan ympäri Suomea on kahden viikon sisällä esiintynyt useita tapauksia, joissa eläinlääkäriasemille on tuotu akuutisti sairastuneita koiria. Oireita ovat olleet muun muassa: voimakkaat paniikkikohtaukset, vetäytyminen, hapuilevat liikkeet, huonontunut ruokahalu ja epileptiset kohtaukset.

– Mikäli koirallasi on tämäntyyppistä akuuttia oireilua ja se saa kyseisen merkin puruluita, ole yhteydessä eläinlääkäriin sekä myös maahantuojaan. Puruluiden eränumero on tärkeä ilmoittaa reklamaatiossa, Valjakko ohjeistaa.

Yhtiö kertoi aiemmin saaneensa lemmikkien omistajilta yhteydenottoja Hau-Hau-kevytrullasta, jonka eränumero on 3200PF027 19684.

PrimaPet Premiumin 27.8.2024 päivätyn tiedotteen mukaan epäily tuotevirheestä koskee Hau-Hau Kevytrullaa, joka on pakattu 500 gramman pussiin. Tuotteen EAN-koodi on 6430076899910 ja parasta ennen päiväys 5.3.2027 tai 16.4.2027.

"On varsin mahdollista, että meillä on taas sylissä uusi myrkytyssarja"

– Tänään iltapäivällä eläinlääkärikunnassa levisikin sitten tieto mahdollisesta myrkytyksestä. Vastaavia tapauksia on esiintynyt ryvästyneesti ja on varsin mahdollista, että meillä on taas sylissä uusi myrkytyssarja, eläinlääkärit toteavat.