Roope Salmiselta koskettava ele Riitta Havukaiselle – Laulu rakkaudelle -ohjelmassa esitetään ensi kertaa kasvattiäidille sävelletty teos

Havukainen on kuitenkin aina ollut hyvin läsnä oleva äiti, joka on kasvattanut ja ollut tukena Salmiselle elämän vaikeissa hetkissä. Roope Salminen on kirjoittanut ja säveltänyt Riitalle kappaleen, jolla hän haluaa sanoa, että äiti on se, joka antaa varauksettoman rakkauden ja tuen lapselleen, eikä biologialla ole silloin mitään merkitystä. Kyseessä on Sä teit musta mut -kappaleen ensiesitys. Tämä on pojan rakkauden osoitus ja kiitos äidille.