Podcast: Roope Salminen täräytti suoran kysymyksen Helmi-Leena Nummelalle erosta – näin ex-puoliso vastasi

Nyt Nummela on vieraana Salmisen Kolme käännekohtaa -podcastissa, jossa he puhuvat yhteisvanhemmuudesta. Ex-pari kertoo podcastin alussa, että he ovat aktiivisesti toistensa elämässä ja puhuvat sekä viestittelevät päivittäin.

– Olin niin vihainen sille, koska ajattelin, että tietenkin se on maailmanloppu. Me oltiin sinä ja minä. Verrattaen aika lyhyen aikaa sitten saatu meidän ihana poikamme ja siinä oli tapahtunut ihan hirveästi asioita ehkä kolmen vuoden sisällä, Nummela kertoo.

Eron jälkeen Nummela toimi nopeasti ja osti itselleen oman asunnon läheltä Salmista. Nykyään Nummela on uudessa suhteessa ja parilla on yhteinen, alle vuodenikäinen lapsi . Salminen puolestaan seurustelee somevaikuttaja Vivian Nickin kanssa.

– Joo tai nyt se tuntuu siltä, että näin tämän piti mennä. Olen tosi iloinen meidän yhteisvanhemmuudestamme ja totta kai on pitänyt hakea niitä parhaiten toimivia muotoja ja rajoja. Ollaanhan me väännettykin ihan sikana, mutta myös väännetty eroa ja kaikkea. Me olemme myös kasvettu hirveästi molemmat tässä viime vuosina. Olen hirveän tyytyväinen siihen, millainen elämäni on nyt.