Podcast: Jaajo Linnonmaa paljastaa pankkitilinsä saldon: "Miljoonia on tienattu, mutta en minä niitä näe missään"

Jaajo Linnonmaa kertoo Aikalisä-podcastissa rahakeskustelusta, jonka kävi lapsensa kanssa.

Roope Salmisen luotsaaman Aikalisä-podcastin tuoreessa jaksossa puhutaan bisneksistä ja suomalaisesta yrityskulttuurista yhdessä mediapersoona ja yrittäjä Jaajo Linnonmaan kanssa.

Jaksossa Linnonmaa kertoo 10-vuotiaan lapsensa tiedustelleen, onko isillä paljon rahaa. Hän halusi vastata lapselle rehellisesti ja käänsi kysymyksen laskutoimitukseksi: Paljonko hän tienasi 17 vuoden mittaisen radiouransa aikana, jos hänen kuukausipalkkansa oli vaikkapa 5000 euroa? Siihen päälle laskettiin, millaisen tilipussin hän on tehnyt tv-töillään.

– He tulivat siihen tulokseen, että tässä alkaa olla melkein 2 miljoonaa euroa kasassa, että isi, sinähän olet miljonääri, Linnonmaa kertaa keskustelua.

Mediapersoona valotti lapsilleen, että on maksanut summasta 50 prosenttia veroja, jonka lisäksi rahaa on huvennut ja hupenee muihin asioihin, kuten asumiseen, autoihin ja sijoitusasuntoihin.

– Totuushan on se, että isillä ei ole rahaa yhtään. Minulla on käyttötilillä 5 000 euroa ja säästötilillä 50 000 euroa. He olivat hetken aikaa hyvin hämmentyneitä. Kysyin heiltä, että puuttuuko meiltä mitään? Vastaus oli, että ei meiltä puutu mitään muuta kuin koira, Linnonmaa sanoo.

– On tässä miljoonia tienattu, mutta en minä niitä näe missään, hän jatkaa.

Salminen sanoo, ettei usko hetkeäkään Linnonmaan kuukausipalkan olleen Radio Suomipopin Aamulypsyssä "vain" 5000 euroa. Linnonmaa toteaa, että Salminen "saattaa olla hyvin oikeassa", mutta lisää, että radiouran alkutaipaleella hänen kuukausipalkkansa oli sitäkin pienempi.