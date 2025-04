Mitä teet, Ronnie O'Sullivan? Snookerin himoittu eliittijoukko koossa

Reilun kahden viikon päästä käynnistyvien snookerin MM-kisojen 16 sijoitetun pelaajan joukko on selvillä.

Viimeiset suorat paikat kauden päätapahtumaan ratkesivat Tour Championship -turnauksen tulosten myötä keskiviikkona. Edellisvuoden MM-finalisti Jak Jones pääsee MM-kisoihin viimeisen sijoitetun pelaajan paikalta (16:s) ja puolustava Masters-voittaja Shaun Murphy rankingin 15:ntenä.

MM-kisojen rankingkärjen muodostavat tällä hetkellä puolustava mestari Kyren Wilson, Judd Trump, Mark Selby, Ronnie O'Sullivan ja Mark Williams, mutta esimerkiksi nelinkertainen maailmanmestari John Higgins voi vielä sekoittaa sijoja 3–5, jos hän menee pitkälle Tour Championshipissä.

Yllä mainituista nimistä O'Sullivanin kohdalla on paljon kysymysmerkkejä. Lajin kirkkain tähti on pelannut edellisen kerran kilpapöydillä viime marraskuussa, minkä jälkeen hän on vetäytynyt lukuisista turnauksista terveydellisiin syihin vedoten. O'Sullivanin ongelmat ovat nähtävästi henkisellä puolella.

Jos O'Sullivan jää pois MM-areenalta, mitä esimerkiksi Williams povasi hiljattain, rankingissa 17:ntenä oleva Gary Wilson nousisi suoralla lipulla turnaukseen.

MM-karsinnat pelataan 7.–16. huhtikuuta. Suora paikka kisoihin on himoittu, sillä karsinnoissa on mukana on 128 pelaajaa, joista pääsarjaan pääsee vain 16 parasta. Karsinnassa on neljä kierrosta, mutta korkeimmalle rankatut pelaajat tulevat mukaan vasta 3. kierroksella.

MM-turnauksen pääsarja käynnistyy Englannin Sheffieldissä 19. huhtikuuta.

MM-kisoihin rankingin perusteella etenevät:

Kyren Wilson

Judd Trump

Mark Selby

Ronnie O'Sullivan

Mark Williams

John Higgins

Luca Brecel

Mark Allen

Neil Robertson

Ding Junhui

Barry Hawkins

Zhang Anda

Si Jiahui

Xiao Guodong

Shaun Murphy

Jak Jones

Rankingjärjestys voi vielä muuttua tämän viikon tulosten myötä.