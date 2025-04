Ronnie O'Sullivan kadonnut kuvasta – snookermestarilta suoraa puhetta: "Ei ketään muuta"

Snookertähti Mark Williams toivoo palavasti, että seitsenkertainen maailmanmestari Ronnie O’Sullivan palaa kisapöydille viimeistään MM-kisoissa.

O’Sullivan, 49, on lajin suurin vetonaula, mutta häntä ei ole näkynyt rankingkisoissa sitten viime marraskuun. Englantilaissuuruus on vetäytynyt turnauksesta toisensa jälkeen terveydellisiin syihin vedoten.

Arvaamaton O’Sullivan on pelannut MM-kisoissa joka kevät siirryttyään ammattilaiseksi 33 vuotta sitten, mutta tuo putki voi katketa 19. huhtikuuta käynnistyvässä suurkisassa.

– En tiedä hänen tilannettaan, mutta jos minun pitäisi veikata, todennäköisesti sanoisin, ettei hän pelaa, O’Sullivanin ikätoveri Mark Williams kommentoi Metro-medialle.

– Hän on vetäytynyt viime turnauksista, joten ilmeisesti hän ei ole valmis tai halukas pelaamaan.

Williamsin mukaan O’Sullivanin poisjäänti MM-pöydiltä olisi valtava isku koko lajille.

– Kun hän on mukana turnauksessa, pelataan aivan eri tasolla. Yleisöä on enemmän. Värinää on enemmän. Sponsorit ovat tyytyväisiä. Kaikki pelaajat ovat fantastisia, mutta yleisö haluaa nähdä vain hänet, ei ketään muuta.

Williams lukeutuu itsekin O’Sullivanin pelin ihailijoihin.

– Hänessä on vetovoimaa, kaikessa mitä hän tekee.

– Jos minun täytyisi maksaa 20-30 euroa snookerlipusta, haluaisin nähdä hänet. En haluaisi katsoa ketään muuta.

O’Sullivan ja kolminkertainen maailmanmestari Williams ovat kohdanneet MM-tasolla viidesti. O’Sullivan on voittanut otteluista jokaisen.

