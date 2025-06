Snookerin maailmanmestarilta katoamistemppu – oharien jäljet löytyivät nopeasti

Snookerin väriläiskä Luca Brecel antoi luovutusvoiton Wuhan Open -turnauksen karsinnoissa.

Brecelin oli määrä kohdata pakistanilainen Haris Tahir elokuussa pelattavan turnauksen karsinnoissa Englannin Leicesterissä sunnuntaina, mutta belgialainen ei ilmestynyt paikalle kauden ensimmäiseen otteluunsa. Hän ei myöskään ilmoittanut vetäytymisestään. Tahir sai näin 5–0-voiton lyömättä palloakaan.

Sen sijaan Brecel jakoi Talksportin mukaan sosiaalisen median tilillään tunnelmia kotimaansa Knokkesta, jossa hän vietti aikaa uuden tyttöystävänsä Shawney Demuyterin kanssa.

Vuosi sitten Brecel teki vastaavanlaisen katoamistempun Xi’an Grand Prix -kisan karsinnassa. Suomalaiset puolestaan muistavat Brecelin oharit Tampereen snookertapahtumasta joulukuussa 2023.

Brecelin kisakalenteriin on merkitty keskiviikolle ottelu Sveitsin Alexander Ursenbacheria vastaan British Open -turnauksen karsinnassa.

Brecel, 30, ylsi yllättäen maailmanmestaruuteen keväällä 2023, minkä jälkeen hänen uransa on ollut vakavassa syöksykierteessä. Motivaatio-ongelmansa tunnustanut taituri ei ole voittanut turnausta yli kahteen vuoteen ja samalla hän on syöksynyt maailmanlistan top 16 -sijoilta 39:nneksi. Hän on sanonut, että on kiinnostunut enemmän yleisön viihdyttämisestä ja nautinnollisesta elämästä kuin voittamisesta snookerpöydällä.