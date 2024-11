Ronnie O'Sullivanin snookerlama syvenee

Tuorein tappio on jatkoa O'Sullivanin omalla mittapuulla äärimmäisen heikolle alkukaudelle. Seitsenkertainen maailmanmestari on osallistunut kuluvalla sesongilla kuuteen kisaan, mutta on voittanut vain yhdessä niistä enemmän kuin kaksi ottelua (välieräpaikka Xi'an Grand Prix'ssa elokuussa).