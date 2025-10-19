Snookerin maailmanmestari Neil Robertson on joutunut vetäytymään Northern Ireland Open -turnauksesta poikkeuksellisen ärhäkän sairauden seurauksena.

Aiemmin tällä kaudella rahakkaan Saudi-Arabia Mastersin voittanut Robertson, 43, kertoo sairastuneensa "brutaaliin hengitystievirukseen" palattuaan hiljattain pelatusta Kiinan-turnauksesta.

Robertson kertoi tuntemuksistaan viikon sairastamisen jälkeen X:ssä.

– Hengittäminen yli 40 prosentin teholla oli haaste, ja jouduin vuodehoitoon lähes kuudeksi päiväksi. En ole koskaan kokenut vastaavaa, ja voin rehellisesti sanoa, että se oli yksi elämäni hirveimmistä kokemuksista, Robertson kirjoitti.

Australialaistähti kertoo toipumisen olevan käynnissä, mutta hänen on jäätävä sivuun tänään käynnistyneestä turnauksesta.

– Se on ainoa Home Nations -sarjan kisa, jota en ole vielä voittanut, joten se oli tärkeysjärjestyksessä korkealla. On sääli jättää se väliin, mutta en voi muuta.

Näin Robertsonin vastustajaksi arvottu englantilainen David Grace saa vapaalipun toiselle kierrokselle Belfastissa pelattavassa turnauksessa.