Shaun Murphy järjesti todellisen snookernäytöksen maailmanlistan kakkosta Kyren Wilsonia vastaan Xi’an Grand Prix -turnauksen neljännesvälierissä perjantaina.

Murphy vei ottelun erin 5–0, mutta vielä enemmän hämmästyttivät lukemat erien sisällä. Murphy mätti uskomattomat 533 pistettä ennen kuin Wilsonin sai ottelun ainokaisensa, kuusi pistettä.

Kyseessä oli matsin viimeinen lyönti, ja Wilsonin pisteet tulivat Murphyn tekemästä ohilyönnistä. Murphy jäi tilanteessa maskiin, ja osui pöydän viimeisen punaisen sijaan pinkkiin palloon.

Wilson ei siis säkittänyt palloakaan koko ottelussa. Murphy nakutteli pistesarjat 74, 141, 133, 84 ja 84.

Murphy jäi vain 23 pisteen päähän kaikkien aikojen pisteputkesta yhden ottelun sisällä. Se on Ronnie O’Sullivanin nimissä vuodelta 2014.

– Tuo oli aika lailla parasta peliäni koskaan. Luulen, että tuo on yksi parhaista viisi erävoittoa vaativista otteluistani ikinä, Murphy totesi TNT Sportsin mukaan.

– Tämä oli hullu päivä. Harjoittelemme tuntikausia juuri tuollaisia hetkiä varten.

Maailmanlistan 12. sijalla oleva Murphy ilmeisesti tajusi ottelun loppuhetkillä olevansa lähellä ennätystä, sillä hän katsoi harmistuneena ylös ja napautti nyrkillään pöytään jäätyään piiloon sinisen pallon taakse.

Kalenterin edellisen turnauksen, British Openin voittanut Murphy kohtaa turnauksen puolivälierissä Oliver Linesin tai Ding Junhuin.