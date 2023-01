Snookerin sopupeliskandaalin syytteet kylmäävää luettavaa – kolmeen huippupelaajaan kohdistuu raskauttava epäily

Snookerin sopupeliskandaalin tutkinta on edennyt siihen pisteeseen, että snookerin ja biljardin maailman kattojärjestö WPBSA on julkaissut syytteet kymmenelle epäillylle pelaajalle. Kymmenen kiinalaispelaajaa on ollut hyllyttettu peleistä syksyn ja talven aikana laajan sopupelijupakan vuoksi.