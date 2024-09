Ronja Alatalo poistuu Salatuista elämistä – paljastaa lähtönsä syyn

– Joissain kohtaa havahduin siihen, että olen 25-vuotias ja tehnyt aika monta sataa valmista jaksoa päivittäissarjoja sekä vieraillut suomalaisten olohuoneissa, mikä on ollut valtava kunnia. Mutta nyt tuli tilaisuus tehdä vähän jotain muuta ja tutkia, mitä kaikkea muuta voisin olla, hän kertoo.

– Siellä on ollut vaikka minkälaista romanssia ja perintöriitaa. Juuri, kun hänen perheasiansa ovat olleet kasassa, niin suhdehommat ovat alkaneet vähän rakoilemaan, puhumattakaan siitä, että hänellä on melkein henki lähtenyt yhdessä kohtaa. Vähemmästäkin menee nuorella naisella pää sekaisin, hän kertaa hahmonsa käänteitä.

Alatalo jättää Salkkarit-työnsä haikeissa tunnelmissa. Suurin syy haikeuteen on sarjan työyhteisöstä irtautuminen. Alatalo kertoo sarjan parissa huhkivista työkavereista tulleen hänelle valtavan rakkaita.

– Tämä on tuntunut kodilta ja perheeltä. Kun teimme viimeisiä kohtauksia Laitelalla, niin kyllä se tuntui niin kotoisalta kuin työtilanne voi vain tuntua, hän kertoo.

– Luonto on kotini, ja jaksan aina ihailla syklejä ja kiertokulkua meissä ihmisissä ja maailmassa. Sen sijaan, että ajattelisin elämän olevan lineaarista, alkavan alusta ja menevän kohti korkeuksia, ajattelen sen olevan enemmänkin sykli, ja nyt alkaa taas uusi kierros, hän sanoo.

Alatalo kertoo saaneensa kokea mahtavia kohtaamisia Salkkarit-fanien kanssa. Hänestä on ollut sekä hellyttävää ja mahtavaa että ilahduttavaa ja kiinnostavaa huomata, miten lempeitä katseita hän saa esimerkiksi kaupungilla liikkuessaan.

– Ihmiset moikkailevat ihan kuin olisin vaikkapa heidän ystävänsä, naapurinsa tai tuttunsa. Siitä tulee olo, ettei tässä ole perinteistä fani-idoli-asetelmaa, vaan jokin tuttavuuden taso, jota on vaikea selittää, hän kertoo.

– Silloin tajuan, että hahmo, jolle annan kehoni, mieleni ja ääneni, viettää konkreettisesti aikaa ihmisten olohuoneissa. Siitä voi tulla olo, että hei, minähän tunnen tuon tyypin, ja ihmiset vähän hämmentyvät tajutessaan, että ovat moikanneet minua, mutta minusta on ihanaa moikata takaisin kuin kaveria. Se on ilahduttavaa tässä katsojakunnassa, hän jatkaa.

Alatalo haluaa kiittää kaikkia Salkkarit-katsojia, jotka ovat kulkeneet mukana Hanin matkassa. Hän on kertomansa mukaan saanut valtavan ihanaa palautetta ja ollut häkeltynyt siitä, miten ihanasti Hani on otettu vastaan ja miten hahmon puolella on oltu.