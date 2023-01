Mystisen Hani Laitelan saappaisiin hyppää näyttelijä Ronja Alatalo – tapasi "ruutuveljensä" ensimmäisen kerran jo lapsena

Salatut elämät -sarjan kevätkausi käynnistyy MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa maanantaina 23. tammikuuta. Heti kevätkauden alkajaisiksi katsojat saavat vihdoin tietää kuka on jo pitkään Pihlajakadun asukkien puheissa pyörinyt Hanne "Hani" Laitela.

Ismon siskopuolen Hanin saappaisiin hyppää näyttelijä Ronja Alatalo, 23. Hän on tähdittänyt aikaisemmin muun muassa musikaaleja sekä Ylen Uusi Päivä -tv-sarjaa. Lisäksi Alatalo on työskennellyt muusikkona ja tanssinopettajana.

– Nimeni on Ronja Aurora, ja äitini sanoo, että se on hyvä yhdistelmä prinsessaa ja ryövärintytärtä, ja sellainen kyllä koen olevanikin, hän kertoo.

– On ollut todella ihanaa astua Laitelan perheeseen. He ovat tukeneet minua kollegoina hirveästi tässä alussa, kun tahti on kova, Alatalo kertoo.