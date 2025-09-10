Sasha kaapattiin Mariupolista äitinsä kanssa 11-vuotiaana. Hänet pelastettiin, mutta äitiään hän etsii edelleen. Katso Sashan tarina yltä!

Kun Venäjä alkoi pommittamaan Mariupolin kaupunkia Ukrainassa raivolla helmikuussa 2022, 11-vuotias Sasha oli juuri poistunut suojasta hakemaan ruokaa äitinsä kanssa.

– Kaikkialle tuli pimeää ja Sasha tunsi kasvojensa palavan. Sirpaleet olivat osuneet hänen silmiensä alapuolelle, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi EU-parlamentille keskiviikkona.

Pian Venäjä valloitti kaupungin, vei Sashan ja hänen äitinsä niin kutsuttuun suodatusleiriin. Siellä heidät erotettiin ja Sasha lähetettiin vallatuille alueille.

11-vuotias oli kuitenkin neuvokas. Turvallisemmalla alueella Ukrainassa asuva isoäiti Ludmila sai pian karmean puhelun lapsenlapseltaan ja alkoi toimeen.

Hän matkusti varoituksista huolimatta neljän maan läpi vallatuille alueille ja toi lapsenlapsensa kotiin.

Kaksikolla on kuitenkin edelleen tehtävä.

– He yrittävät löytää Sashan äitiä joka päivä, Von der Leyen kertoi.

Sashan ja Ludmilan tarina pysäytti EU-parlamentissa, jossa kaksikko sai raikuvat seisovat aploodit.

Katso koko koskettava tarina videolta!