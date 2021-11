Rokottamattomat hoitivat hengityslaitteessa ollutta – onko potilaalla oikeus vaatia hoitajilta koronarokotetta?

Näin kantelusta kerrotaan

Kantelija pyysi tutkimaan sairaanhoitopiiri A:n toimintaa hoitajien kieltäytyessä ottamasta rokotetta. Kantelija kertoo käyttävänsä hengityslaitetta ympärivuorokautisesti. Ulkopuolinen apu toteutuu neljän hoitajan avulla, joista yksi on ottanut rokotteen, yksi harkitsee asiaa ja kaksi on kieltäytynyt rokotuksesta.

Kantelun mukaan palveluntuottajan kanta on, että he voivat vain kannustaa ja kehottaa ottamaan rokotteen. Jos kieltäytyy vastaanottamasta rokottamatonta avustajaa kotiin, se tarkoittaa, että jää niiltä osin ilman apua. Kantelun mukaan palvelunjärjestäjä vetoaa kilpailutuksen ehtoihin.

Kantelija kysyy, onko niin, että henkilökohtaisen avun saaja ei voi mitenkään vaikuttaa siihen avustaako häntä rokotettu vai rokottamaton henkilö päivittäin eikä palveluntuottajalla ole vastuuta suojata häntä tarpeettomalta riskiltä saada vakava koronatauti. Kantelija arvioi, että tämä loukkaa oikeutta terveyteen ja turvallisuuteen.

