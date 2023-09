Pystytkö keskustelemaan ihmisen kanssa, jos hän on kanssasi eri mieltä? Asiantuntija: "On todella surullista, että tunnetaitomme ovat sellaisia.."

Varsinkin netissä käytävä keskustelu on usein kärjistynyttä ja enemmän yksinpuhelua kuin varsinaista keskustelua.

Myös poliitikkojen puhetta televisiosta seuratessa tulee usein olo, etteivät ihmiset edes yritä kuunnella, mitä toisella on sanottavana, vaan huutavat pelkästään omaa viestiään.

– Erityisesti nettikeskustelut ovat ajaneet keskustelukulttuuria tunteettomaan [suuntaan]. Kun itsellä on tunnetila päällä, on vähän kiukkuinen jostain asiasta tai hirveä palo johonkin mielipiteeseen, se ammutaan nettiin ja unohdetaan, että siellä on joku vastaanottamassa sitä viestiä, Wickström toteaa.