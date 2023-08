Robert Taylor nauroi Lionel Messin ensimmäiselle viestille ryhmächatissa – tällainen oli tutkaparin ensikohtaaminen

Millaista on pelata samassa joukkueessa Lionel Messin kanssa?

– Onhan se aivan unelmien täyttymys päästä pelaamaan mun mielestä kaikkien aikojen parhaimman pelaajan kanssa. Muiden pelaajien on tosi helppoa sopeutua hänen (Messin) pelitapaansa. Hän on niin hyvä pallon kanssa. Tekee 100-prosenttia oikeita ratkaisuja. Aina kun hänellä on pallo, koitamme tehdä oikeita juoksuja ja luoda tilaa. Hänen kanssaan on ihan huippua pelata.

– Uran aikana on tullut pelattua monien hyvien pelaajien kanssa. Mutta kyllähän kaikki tietävät, että Lionel Messi on kaikkien aikojen paras pelaaja. Koskaan ei ole ollut näin helppoa pelata kenenkään kanssa.

– Se on niin ihailtavaa katsoa, kun kaikki näyttää niin helpolta. Ratkaisut ovat aina oikeita. Välillä yksinkertaisempia, silloin kun pitää. Välillä hän painaa kaikista ohi kuin napinpainalluksella ja tekee maalin. Hän saa jalkapallon näyttämään niin helpolta.

Onko totta, ettei Messi osaa englantia? Miten kommunikoitte?

– On paljon pelaajia, jotka puhuvat espanjaa sujuvasti ja englantia sujuvasti. He siinä samassa kääntävät meille jos on sanottavaa toisille. Itse olen myös alkanut opiskelemaan espanjaa, koska meillä on Messin lisäksi niin paljon muitakin, jotka puhuvat espanjaa. Haluaisin oppia espanjaa samalla. Mitä olen ymmärtänyt, niin Messi, Busi (Sergio Busquets) ja Jordi (Alba)opettelevat puolestaan kaikki englantia.

– Emme ole vielä päässeet keskustelemaan ihan hirveästi. Mun espanja ei ole niin hyvä. Enemmänkin vain yksittäisiä sanoja sanon sille. Saatan espanjaksi kysyä, että väsyttääkö, jolloin hymyilemme siinä sitten toisillemme. Että emme ole vielä hirvästi päässeet sujuvasti puhumaan mitään, mutta pikkuhiljaa. Tänään hän antoi minulle ohjeita englanniksi harjoituksissa. Kyllä Messi englantia osaa.

Mitä haluaisit oppia Messiltä?

– Se mitä häneltä voisi oppia on tuo ratkaisunteko. Milloin haastaa ja milloin syöttää. Yrittää pelata niin, että hänelle saadaan mahdollisimman paljon tilaa ja pystyjuoksuja. Etenkin niitä, sillä hän on niin hyvä syöttämään niitä pystypalloja.

Millainen oli teidän ensikohtaamisenne? Millainen Messi on persoonana?

0:49 Millainen oli Robert Taylorin ja Lionel Messin ensikohtaaminen? Katso vastaus videolta.

Miten Sergio Busquetsin ja Jordi Alban sisääntulot ovat vaikuttaneet joukkueeseen ja sen dynamiikkaan?

– Vain positiivisesti. Joka aamu on sellainen positiivinen energia mennä treeneihin, kun siellä ovat Messi, Busquets ja Alba sun kanssa kopissa. Se että ne ovat joukkuekavereita on aika ainutlaatuinen tilanne tällä hetkellä.

– Busquets on tuonut niin paljon laatua ja rauhallisuutta tuohon meidän pelinavamiseen. Hänen ratkaisunsa ovat myös virheettömiä. Pelasin hänen ensimmäisessä ottelussaan keskikentällä ja huomasin, että aina kun hän syötti minulle pallon, mulla oli aina aikaa pallon kanssa. Koskaan hän ei niin sanotusti suolaa omiaan, eli syötä huonoihin tilanteisiin.

– Jordi tuo puolestaan johtajuutta tuohon meidän puolustuslinjaan ja paljon hyökkäysvoimaa meidän vasemmalta laidalta.

– Menihän siinä pari päivää totutella siihen, että he ovat kaikki oikeasti täällä. Aika äkkiä kaikkien on kuitenkin pitänyt tajuta, että olemme täällä joukkueena. Turha sitä ihailemista on yli vetää. Keskitymme kaikki kuitenkin peleihin, siksi olemme kaikki tulleet tänne. Meidän on pakko tuoda tulosta ja tehdä töitä. Ei sitä liikaa kannata ihailla. Pitää vaan painaa hommia.

Millaisin tavoittein lähdette loppukauteen? Inter Miami on MLS:n pohjalla, mutta playoff-vaihe saavutettavissa, minkä lisäksi olette edelleen mukana Leagues Cupissa ja Open Cupin välierässä.

– Minusta meillä on vielä mahdollisuus playoff-vaiheeseen. Myös molemmat cupit, joissa olemme mukana, haluamme kaikki voittaa.

Peliaikasi oli aiemmin tällä kaudella ailahtelevaa, nyt paikka avauksessa on sementoitu. Vai onko?

– Tietysti kaikki haluavat avata. Sitten kun sen avauskokoonpanon paikan saa, on siitä pidettävä kiinni. Pitää esiintyä hyvin ja antaa maalisyöttöjä, jotta voi säilyttää paikkansa. Jalkapallossa kaikki voi muuttua äkkiä. Nyt mulla voi olla hyvä hetki, mutta katsotaan missä olen taas kahden viikon päästä. On vain pidettävä jalat maassa ja tehtävä kovaa töitä.

Mitä mieltä olet kasvaneesta suosiostasi?

– Puhelin on pärissyt. Kaverit ovat myös viestitelleet paljon, ja aika paljon jengi on kysellyt Messi-paitojen perään. Seuraajia on tullut, mutta ei se hirveästi vaikuta normielämään.

Mitä ajattelit, kun tämän siirtosaagan jälkeen Messi liittyi WhatsApp-ryhmäänne? Mikä oli hänen ensimmäinen viestinsä?

0:36 Mikä oli Lionel Messin ensimmäinen viesti Inter Miamin WhatsApp-chatissa? Katso vastaus videolta.

Mitä mieltä oma perheesi on ollut tästä kaikesta?

– Faija (ex-pelaaja Paul Taylor) lienee myös innoissaan tästä. Hän kuitenkin käskee minua pitämään jalat maassa, koska futis voi muuttua äkkiä.

Miten Inter Miamin olosuhteet ovat muuttuneet Messin saavuttua?

– Turvamiehiä on lisätty aika paljon. Etenkin peleissä. Vieraspelejä ei ole vielä Messin saavuttua ole ollut, joten en osaa sanoa lentokoneista

