Lionel Messi raivostui MLS:n kiistanalaisesta rangaistuksesta – "Hän on hyvin vihainen"

MLS:ssä pelaavan Inter Miamin supertähti Lionel Messi on raivostunut saamastaan pelikiellosta.

Messi ja Jordi Alba jättivät keskiviikkona järjestetyn MLS:n tähdistöottelun väliin. MLS ei tätä sulattanut, vaan lätkäisi kaksikolle yhden ottelun pelikiellot.

Pelikiellosta johtuen Messi ja Alba eivät voi pelata sunnuntain vastaisena yönä, kun Inter Miami kohtaa itäistä konferenssia johtavan Cincinnatin.

Inter Miamin osaomistaja Jorge Mas kertoi ESPN:lle, että Messi otti pelikieltonsa raivoisasti vastaan.

– Lionel Messi on hyvin vihainen siitä, että he eivät voi pelata. Niin olemme mekin. Minusta tuo rangaistus on suoraan sanottuna ankara. Selvästikään hekään eivät reagoineet positiivisesti. He haluavat kilpailla ja pelata pelejä. Sitä varten he ovat täällä – pelatakseen ja voittaakseen. He ymmärtävät seuraavan pelin merkityksen, Mas kertoi ESPN:lle.

– He eivät ymmärrä tuota päätöstä. He eivät ymmärrä, miksi näytösottelun väliin jättäminen johtaa suoraan pelikieltoon, Mas jatkaa.

Mas korostaa, että Messi ja Alba jättivät MLS:n tähdistötapahtuman väliin puhtaasti seuran toiveesta.

– Tuen täysin Messiä ja Albaa, sillä päätös sivuun jäämisestä oli seuran tekemä. Se on tärkeä ymmärtää. Haluan vakuuttaa kaikille, että Lionel ja Jordi ovat toimineet seuran toiveiden mukaisesti, Mas vakuuttaa.

Messin nykyinen sopimus Inter Miamin kanssa päättyy tähän kauteen, ja osapuolet ovat mediatietojen mukaan neuvotelleet jo mahdollisesta jatkosopimuksesta. Mas toivoo, ettei kiistanalainen pelikieltopäätös vaikuta Messin tulevaisuuden päätöksiin.

– Messi on hyvin, hyvin vihainen, kuten odottaa sopii. Toivottavasti tällä ei ole pitkäaikaista vaikutusta. Vaikuttaako se pelaajien käsitykseen liigan säännöistä ja muusta? Ehdottomasti, ei epäilystäkään, Mas sanoo.