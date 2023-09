Tätä Robert Taylor ei osannut Lionel Messiltä odottaa – yksi ominaisuus yllätti ylitse muiden, pukukopissa suuri muutos: "Yritän itse juuri parhaillaan opiskella sitä"

Vastaus on, no, yllättävä. Messi on tehnyt seura- ja maajoukkueurallaan eri tilastojen mukaan vain 24 puskumaalia. Sitä voi pitää verrattain pienenä siivuna ammattilaisuran kaikkiaan 814:sta osumasta. Argentiinalainen on käyttänyt päätään tehokkaasti kuitenkin varsin isossa ottelussa, kuten Mestarien liigan loppuottelussa Manchester Unitedia vastaan keväällä 2009.