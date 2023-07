Sosiaalinen media sekosi Robert Taylorista – näin Lionel Messin järisyttävä vaikutus näkyy

Vielä kuukausi sitten Taylorilla oli Instagramissa reilut 10 000 seuraajaa. Kuluneen kuukauden aikana määrä on kasvanut yli 47 tuhannella eli vajaat 450 prosenttia. Lukema on nyt reilut 58 000. Suurin osa näistä seuraajista on tullut viimeisen viikon aikana. Kasvua on reilut 46 000.