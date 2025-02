Robert Kubica palaa järkyttävään ralliturmaansa: "Minulla oli puolitoista litraa verta kehossani"

F1-kuljettajana huipulle noussut Robert Kubica kantaa vakavan ralliturmansa jälkiä mukanaan vielä 14 vuotta tapahtumien jälkeen.

Kubica sai hengenvaarallisia vammoja helmikuussa 2011 Italian Andorassa ajetun rallin toisella erikoiskokeella. Puolalaiskuski oli juuri käynnistelemässä toista kauttaan Renault’n F1-kuljettajana, myöhemmin hän on paljastanut tienneensä jo tuolloin edessä olevasta siirrosta Ferrarille.

Tilaisuutta ajaa Ferrarilla hän ei kuitenkaan onnettomuuden takia saanut. Hän osui rallissa sisämutkassa olleeseen metallikaiteeseen, joka pystyyn noustuaan lävisti Skoda Fabian aiheuttaen kuljettajalle erittäin vakavia vammoja.

Kubica on palannut italialaisen Gurulandia-podcastin haastattelussa onnettomuuteen, jossa hän kertoo 12-tuntisesta henkensä pelastaneesta operaatiosta.

– Muistan todella vähän siitä, koska olin koomassa niin pitkän aikaa, Kubica sanoo PlanetF1-sivuston mukaan.

– Minulla oli sairaalaan tullessani puolitoista litraa verta kehossani, kun ihmiskehossa sitä on tavallisesti kuusi tai seitsemän litraa. Oikea puoli kehostani oli aivan murskaantunut. Minulla oli 42 murtumaa, ja varpaista kyynärpäähän asti olin täysin hajalla.

Pahimmin kärsi hänen oikea kätensä, joka piti osittain amputoida ja ommella takaisin paikoilleen. Toipuminen oli hidasta ja raskasta.

– Menetin kuudeksi tai seitsemäksi kuukaudeksi kaiken tunnon enkä liikkunut sitä yhtään. Yritin liikuttaa sormeani, mutta en pystynyt siihen. Uskon, että vain ne, jotka ovat kokeneet tuon, voivat ymmärtää sen. Sinä päivänä, kun onnistuin, tunsin absurdia iloa, Kubica kertoo.

Urallaan myös järkyttävästä F1-onnettomuudesta Kanadan GP:ssä vuonna 2007 selvinnyt Kubica muistaa, että hän oli jättää rallin kokeilemisen kokonaan väliin. Tilaisuus tuli kuitenkin loppuvuodesta 2009.

– Olin Valenciassa talvitesteissä, kun sain tarjouksen ajaa Renault’n ralliautolla. Hyväksyin kutsun alustavasti, mutta soitin sitten, että unohdetaan se, mutta he vastasivat, että Pirelli oli jo tuomassa renkaita ja tie oli suljettu testiä varten.

Rallikärpänen puraisi ja testiä seurasi osallistuminen kohtalokkaaseen kisaan pari vuotta myöhemmin.

– Olin varma, että voin sopeutua siihen ajotyyliin, ja voisin hyötyä siitä.

– Jos alkaa sataa ja sinulla on slicksit renkaat, rallista saatu tuntuma on korvaamaton. Jos F1:ssä alkaa sataa, he nostavat punaisen lipun. Monte Carlon rallissa sinun pitää lumisateen alkaessa vain selvitä omillasi ja ajaa pätkä loppuun, Kubica selvittää.

40-vuotias Kubica teki vielä onnettomuutensa jälkeen paluun ralliauton rattiin kisaten EM-sarjaa ja WRC2-luokan kisoja vuosina 2013–16. Vuonna 2018 hän sai Williamsin F1-tiimin varakuskin paikan, mikä johti kisakuskin tehtäviin seuraavalla kaudella. Puolalainen toimi myös Alfa Romeon varakuljettajana.

Kaudella 2023 Kubica voitti kestävyysautojen WEC-sarjan mestaruuden LMP2-luokassa. Viime kesänä hän juhli Le Mans -sarjan luokkavoittoa.