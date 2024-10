Ohjaaja Tuukka Temonen täräyttää suoran mielipiteensä elokuvalippujen hinnoista

Ohjaaja Tuukka Temonen ja näyttelijä Leo Sjöman vierailivat lauantaina Huomenta Suomen haastattelussa uuden, keskiviikkona 23. lokakuuta ensi-iltansa saavan Vares X -elokuvan tiimoilta. Kyseessä on Temosen ensimmäinen Vares-ohjaus, ja Sjöman puolestaan tekee elokuvassa debyyttinsä yksityisetsivä Jussi Vareksen roolissa.

Vares X:n lisäksi haastattelussa keskusteltiin muun muassa Temosen ja Sjömanin muista ajankohtaisista projekteista sekä uutuuselokuvista, joita he ovat viime aikoina nähneet tai aikovat mennä katsomaan. Temonen kertoi, että hän ja hänen vaimonsa Olga Temonen olivat käyneet edellispäivänä elokuvateatterissa katsomassa The Substance -elokuvan.

Ylistäviä arvioita saanut, Hollywood-tähti Demi Mooren tähdittämä The Substance kertoo ikuisen nuoruuden ja kauneuden tavoittelemisesta. Verinen ja väkivaltainen body horror -elokuva palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla parhaasta käsikirjoituksesta.

– Se on ällöttävä. Mielestäni on erikoista, että kaikki pitävät siitä hirveästi. Mitä se kertoo ihmisistä, joiden mielestä se on hyvä? Miten tästä nauttii? Se oli ällöttävä ja inhottava, hän sanoi.