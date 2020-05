Risto E.J. Penttilän kolumni: Suomi mukaan Baltian matkustajakuplaan – painavia syitä on kolme

Baltian maiden päätös matkustusrajoitteiden poistamisesta on rohkea, mutta ei ainutlaatuinen. Australia ja Uusi Seelanti ovat päättäneet poistaa matkustussäännöt maiden väliltä heti kun lentäminen on turvallista.

Päätös on tuonut toivoa matkustusyrittäjille, ravintoloille ja tavallisille kansalaisille. Se on luonut myös aivan uutta poliittista yhteistyötä. Uuden Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on osallistunut Australian hallituksen virtuaalikokoukseen.