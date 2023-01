Risto E.J. Penttilä: USA:n ja Turkin hävittäjäkauppa on Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien kannalta "ratkaisevan tärkeä", hirtetty presidenttinukke voi hidastaa prosessia

Kauppa on Nato-asiassa ratkaisevan tärkeä

Penttilä kertoo, että ihan ensin on saatava virallinen pyyntö Yhdysvaltain hallitukselta. Se tulee vasta sitten, kun Turkin ulkoministeri on vieraillut Washingtonissa. Mevlüt Cavusoglun on määrä vierailla Washingtonissa Yhdysvalloissa ensi viikolla.

Jos F-16 on Yhdysvalloilta Turkille porkkana Suomen ja Ruotsin Nato-kannan pehmentämiseksi, maalla on myös monenlaisia ”keppejä” käytössään. Risto E.J. Penttilä kertoo MTV Uutisille, millaisia ne ovat. Katso koko haastattelu jutun alusta.

Turkin nihkeyden taustalla kaksi tekijää

– Mutta toinen asiallisesti tärkein asia on F-16-kauppa. Ja nyt näyttää siltä, että Yhdysvallat on valmis puskemaan sen läpi.

Miksi kauppa on niin vaikea pala USA:ssa?

– Kongressissa aika moni on sitä mieltä, että Turkille ei voida myydä aseita muun muassa siksi, että sillä on niin läheinen suhde Venäjään ja että ihmisoikeustilanne (on niin vaikea). Kolmas syy on se, että Turkki on taas menossa Syyriaan.