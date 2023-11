Ruotsin Nato-jäsenyyttä käsitellään Turkissa – voi olla jäsen jo ensi viikolla, jos Unkari pitää lupauksensa

Tutkija: Siirtynee parlamentin äänestettäväksi lähipäivinä

Miksi Turkki hyväksyy Ruotsin nyt?

Ukrainan sodan jatkuessa ja Israelin hyökätessä täydellä voimalla Gazaan Natolle on tärkeää saada Ruotsin jäsenyyskysymys pois tieltä, jotta sotilasliitto voi jatkaa turvallisuussuunnittelua alueella, Levin sanoo.



Myös Turkki pelkää Gazan taisteluiden leviävän laajemmaksi alueelliseksi konfliktiksi. Turkki pelkää, että se tulee vedetyksi mukaan.



Tämä huoli on Levinin mukaan saattanut tehdä Ruotsin jäsenyyden ratifioinnista Turkille kiireellisemmän: Turkki haluaa varmistaa F-16-hävittäjien saamisen epävarmoina aikoina.



– Monet uskovat myös, että Erdogan on voinut tehdä poliittisen laskelman. Vaikka Gazan konfliktin alkuaikoina hän oli melkoisen hillitty retoriikassaan, hän on sittemmin koventanut retoriikkaansa ja käyttänyt erittäin kovaa kieltä Israelia ja länsimaita vastaan ja myös ylistänyt Hamasia vapaustaistelijoiksi. Erdogan saattaa ajatella, ettei hän voi sekä arvostella Israelia ja länttä näin kovasti ja samanaikaisesti jatkaa Naton laajentumisen estämistä (ilman, että hävittäjäkaupat vaarantuvat), Levin miettii.



Erdogan on kiistänyt, että ratifioiminen olisi kytköksissä Turkin Yhdysvaltojen kanssa käymiin hävittäjäkauppoihin.



Levinin mukaan nihkeilyä Ruotsin Nato-jäsenyyden suhteen ei voi selittää pelkästään F-16-kaupoilla, vaan Turkilla on ollut myös aito halu muuttaa Ruotsin kurdipolitiikkaa ennen kuin Turkki voisi hyväksyä sen Nato-kumppaniksi.



PKK ja Turkin valtio ovat käyneet veristä taistelua kurdivähemmistön asemasta kohta jo 40 vuotta, ja niissä on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä.