Naton huippukokous lähestyy – miten Ruotsin jäsenyyden käy? Presidentti Niinistö: "Tilanteet voivat vaihtua vähän yllättäenkin myönteiseen suuntaan"

Seuraava Naton huippukokous järjestetään Liettuan pääkaupungissa Vilnassa heinäkuussa. Suomi pääsee osallistumaan kokoukseen ensimmäistä kertaa virallisena Nato-maana.

Suomen kanssa samaan aikaan viime keväänä Nato-prosessin aloittanut Ruotsi sen sijaan odottaa vielä Turkin ja Unkarin ratifiointia.

Ruotsi on pyrkinyt tasoittamaan tietään Natoon esimerkiksi säätämällä uuden terrorismilainsäädännön, sillä Turkki on vaatinut Ruotsia ottamaan Turkin turvallisuuden huomioon osana Nato-hakemusprosessia. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kuitenkin sanonut, ettei ennen Vilnan huippukokousta tule tapahtumaan ratkaisevaa muutosta Ruotsin ratifiointiin.

MTV Uutiset tapasi presidentti Sauli Niinistön presidentinlinnassa järjestettyjen Kultaranta-keskusteluiden jälkeen maanantaina. Keskusteluissa nousi luonnollisesti esiin Suomen Nato-jäsenyys.

Mitä tapahtuu, mikäli Ruotsista ei tule Nato-jäsen Vilnan huippukokoukseen mennessä?

– Lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle, että Ruotsista tulee Naton jäsen. Ellei tule Vilnassa, tulee sitten myöhemmin, Niinistö vastaa.

Presidentti kertoo itse pitävänsä Vilnaa selkeänä etappina Ruotsin jäsenyydelle ja muistuttaa, että huippukokoukseen on vielä aikaa.

– Nyt on kiinnitetty kovasti huomiota siihen, mitä turkkilaiset ovat lausuneet. Lausumien kirjo on ollut laajakin. Siihen on kyllä totuttu tässä meidänkin kohdalla, että tilanteet voivat vaihtua ja joskus vähän yllättäenkin myönteiseen suuntaan. Toivotaan, että jotain sellaista vielä näkisimme, Niinistö sanoo.

Niinistö uskoo kuluneen vuoden olleen Natolle jossain määrin kiusallinen.

– Sekä me että Ruotsi olimme tavallaan loukussa ja tietysti kahta kiusallisempaa on se, että se jatkuu Ruotsin kohdalla. Juuri sen vuoksi on varmasti korostettu sitä, että olisi hyvä päästä yksimielisyyteen muissa asioissa nyt Vilnassa.

Vaikka Niinistön mukaan Suomen ja Ruotsin yhteistyö toimii erittäin hyvin nykyisissäkin olosuhteissa, toisi Ruotsin Nato-jäsenyys kuitenkin Suomelle lisävarmistusta.

– Kyllä se vanha totuus on, että jokainen toivoisi, että tuolla selän takana olisi kumppani, partneri nimenomaan, Niinistö pohtii.