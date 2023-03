Puolustusministeri Kaikkonen Turkin päätöksestä MTV:lle: "Iso päivä, iso ilmoitus"

Kaikkonen korostaa, että Turkin ilmoitus on tärkeä Suomen Nato-prosessille.

– Kyllä se on merkittävä ja odotettu uutinen. Iso päivä, iso ilmoitus, hän sanoo.

Ratifiointi on mahdollista, koska Turkki ei näe estettä Suomen jäsenyydelle. Taustalla vaikuttaa viime kesänä Naton Madridin huippukokouksessa tehty sopimus, jossa Suomi sitoutui vastaamaan Turkin esittämiin huoliin.

– On toimittu sen mukaan, mihin Madridissa sitouduttiin. On käyty läpi eri yhteistoimintaa. Miten torjutaan terrorismia. Puolustustarvikeviennissä on todettu, ettei kategorista vientikieltoa ole. Tästä hyötyy Suomi, Ruotsi ja Turkkikin, Kaikkonen sanoo.