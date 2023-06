Risto E. J. Penttilä kiittelee Niinistön vastausta HS-kritiikkiin ja kertoo, mikä Nato-tiellä meni pieleen – "Ei ole kyse siitä, että yksi henkilö olisi tehnyt virheitä"

– Presidentti on valmis käymään avointa keskustelua ja poikkeuksellisen hienosti avasi omaa ajatteluaan Nato-prosessin aikana. Se on kunnioitettavaa ja arvostettavaa ja auttaa meitä ymmärtämään, miten tähän tultiin. Mutta kaikkein tärkeintä, se auttaa meitä ottamaan opiksi niistä ongelmista ja virheistä, joita ehkä matkan varrella tuli, Penttilä sanoo MTV Uutisille.

Virhe: Nato-jäsenyys ei noussut vakavasti asialistalle

– Nato-jäsenyys ei koskaan noussut ykkös-, kakkos- tai kolmosasiaksi. Ja kun ajatellaan, mikä on kaikkein tärkein tehtävä ulkopoliittiselle johdolle, niin se on tietysti se, että mikäli sota Euroopassa alkaa, niin meillä on riittävät turvatakuut paikallaan. Se jäi koko tämän 30 vuoden aikana miettimättä läpi.