Niinistö julkaisi ensimmäisen Nato-ajan päiväkäskynsä – lue ylipäällikön viesti sanasta sanaan

Ylipäällikön päiväkäsky N:o 4

Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 2023



Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on muistuttanut meitä suomalaisia rauhan ja vapauden mittaamattomasta arvosta. Kukaan ei toivo sotaa, mutta viisas varautuu pahimpaankin. Halu elää rauhassa ja suojella päättäväisesti omaamme näkyy meissä suomalaisissa.

Koko historiansa ajan Puolustusvoimat on toteuttanut tehtäväänsä pitäen mielessä tärkeimmän – Suomen kansan elinmahdollisuuksien ja maamme itsenäisyyden turvaamisen. Perustan puolustuksellemme ja maanpuolustustahdollemme luo asevelvollisuus. Se on ankkuroinut Puolustusvoimat osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja tehnyt jokaisesta suomalaisesta oman maansa järkähtämättömän puolustajan. Tähän perustaan me turvaamme jatkossakin.

Liittyminen puolustusliitto Natoon aloitti maamme historiassa uuden aikakauden. Suomea puolustavat tulevaisuudessakin ensi sijassa suomalaiset, mutta teemme sen yhdessä liittolaistemme kanssa. Suomen merkittävin panos Naton yhteiselle pelotteelle ja puolustukselle tulee olemaan oman alueemme puolustaminen. Samalla kannamme vastuumme Naton yhteisistä velvoitteista ja osallistumme aktiivisesti liittokunnan kehittämiseen.

Puolustusvoimissa tehdään herkeämättä työtä Suomen turvallisuuden eteen myös tulevaisuudessa. Mittava työ puolustuksemme yhteensovittamiseksi osaksi Naton yhteistä puolustusta on käynnissä. Se vie vielä aikansa, mutta voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Suomalaiset ovat aina ymmärtäneet, ettei vapaus taikka turvallisuus ole itsestäänselvyys. Vaalimme kiitollisuudella ja kunnioituksella veteraanien ja maamme jälleenrakentaneiden sukupolvien meille jättämää perintöä. Sen ansiosta meillä on etuoikeus elää kaikin puolin hyvässä maassa. Saman perinnön haluamme jättää myös tuleville sukupolville.

Olen ylipäällikkönä ylpeä siitä vastuunkannosta ja sitoutumisesta, jota Suomen Puolustusvoimat ja kaikki maanpuolustustyöhön osallistuneet suomalaiset ovat osoittaneet. Jatkukoon samanlainen vastuunkanto ja sitoutuminen myös Suomen ollessa Naton jäsen.

Puolustusvoimien ylipäällikkö

Tasavallan presidentti

Sauli Niinistö