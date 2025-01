Risto E.J. Penttilä: Kansainvälinen merialue pois Suomenlahdelta Suomelle ja Virolle – "Venäjä luonnollisesti vastustaisi tätä"

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä ehdottaa, että Itämeren turvallisuuden parantamiseksi olisi syytä tarkastella, voisivatko Suomi ja Viro jakaa Suomenlahden alueen välillään keskenään.

Penttilää aiemmin haastatelleen Ylen Ykkösaamun mukaan kansainvälisen merialueen poistaminen Suomenlahdelta ja sen jakaminen Viron ja Suomen kesken lisäisi turvallisuutta Itämerellä. Ehdotuksen mukaan Venäjää ei estettäisi käyttämästä merialuetta, mutta se parantaisi Suomen ja Viron mahdollisuuksia valvoa aluetta.

Penttilän ehdotus perustuu kansainväliseen merioikeuden sopimukseen.

– On olemassa YK:n kansainvälinen merioikeussopimus UNCLOS. Siinä on artikla 15, joka perustuu nimenomaan siihen, jos on tällaiset ahtaat merialueet, kuten Suomen ja Viron välillä on. Käytännössä sisävyöhykkeen julistaminen tarkoittaisi sitä, että Suomi ja Viro sopisivat keskenään rajalinjasta, kertoo Penttilä MTV Uutisille.

Sisävyöhyke voi maksimissaan olla 12 meripeninkulmaa ja Suomella ja Virolla se olisi yhteensä 24 meripeninkulmaa. Tämä on kilometreinä 44,5 kilometriä. Helsingin ja Tallinnan välinen matka on noin 80 kilometriä eli 43 merimailia.

"Holtiton tilanne voitaisiin saada haltuun"

Jos ehdotus toteutuisi, niin Penttilän mukaan Suomi ja Viro voisivat tehostaa merivalvontaa ja estää esimerkiksi salakuljetusta, laitonta maahanmuuttoa ja ympäristörikkomuksia.

– Nyt kun alueella on näitä venäläisiä tankkereita, sotalaivoja ja kaikkea muuta, niin kyllä tämä merivalvontaa ja kontrollia vahvistaisi. Holtiton tilanne voitaisiin näin saada haltuun.

Poliittisesti asia vaatisi Penttilän mukaan Suomen ja Viron koordinointia ja kannattaisi käsitellä EU:n ja Naton piirissä.

– Venäjä luonnollisesti vastustaisi tätä ja voi olla, että tulisi muitakin näkökulmia, mutta tämä voisi olla mahdollinen mahdollinen ratkaisu. Eihän tämä kokonaisratkaisu ole, mutta mahdollinen tapa lisätä kontrollia, valvontaa ja sitä kautta turvallisuutta. Kyllä se voisi toimia, Penttilä uskoo.

Penttilä korostaa, ettei ole merioikeuden asiantuntija ja on sitä mieltä, että merioikeuden asiantuntijoiden on syytä katsoa ehdotusta.

– Tulkitsen pykälää niin, että siihen vaaditaan vain Suomen ja Viron keskinäistä sopimista rajoista. Tässä ei estetä laivaliikennettä, vaan parannetaan vain kontrollia, Penttilä kertoo.

Presidentti Alexander Stubb kertoi tiistaina Itämeren Nato-maiden kokouksessa, että alueen maiden ulkoministeriöistä kootaan oikeudellisten asiantuntijoiden ryhmä. Sen tehtävänä on tarkastella merenkulun vapautta kansainvälisillä vesillä ja sitä, mitä on mahdollista tehdä samalla, kun pidetään kiinni merenkulun vapaudesta.

