Riskiryhmään kuuluvaa Maijua hirvittää kotona alkava kiireetön ikkunaremontti, jota taloyhtiö ei halua siirtää: "Se on vastoin valtiovallan ja viranomaisten ohjeita"

– Se on vastoin valtiovallan ja viranomaisten ohjeita. Uusia remontteja ei epidemian aikana pidä käynnistää. Ikkunaremontista koituu terveysriski etenkin riskiryhmäläisille. Heitä asuu arviolta noin puolessa rivitalomme asunnoista, itsekin riskiryhmään lukeutuva Maiju kertoo.

Urakoitsija on luvannut, että korjaustyöt suorittavat henkilöt noudattavat varovaisuutta ja tarkkaa hygieniaa eivätkä tule töihin sairaana. Lisäksi työt tekee kaksi ennakkoon nimettyä henkilöä, jotka pysyvät samoina koko remontin ajan.

– Lupaushan on aivan tyhjä. Koronaviruksesta tiedetään, että sitä voi kantaa oireetonkin henkilö, Maiju toteaa.

"Kenenkään terveyttä ei saa riskeerata"

Ikkunaremontti edellyttäisi kahden työntekijän olemista kussakin asunnossa yhden työpäivän ajan, minkä lisäksi tulisi tarkastuskäynnit. Maijun mukaan riskinä on, että koronavirus voi levitä henkilöiden mukana asukkaille ja asunnosta toiseen.

Osakkaiden selvä enemmistö on äänestänyt remontin aloittamisen puolesta alkuperäisessä aikataulussa touko–kesäkuun vaihteessa. Maijun mukaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa mainittiin, että osakkaalla halutessaan olisi mahdollisuus siirtää remontti omalta kohdaltaan vaikka ensi vuoteen.

– Tämä tulee puhuttamaan taloyhtiöissä siihen asti, että lääke ja rokote on kehitetty.

Ministeriöiltä ohje remonteista

Ministeriöiden ohje asettaa tiukkoja vaatimuksia korjaushankkeille, jotka kohdistuvat asuntojen sisätiloihin. Erityisen tärkeää on suojella yli 70-vuotiaita ja riskiryhmiin kuuluvia koronaviruksen mahdolliselta leviämiseltä.

Kiireettömät urakat tulevaisuuteen

Kiinteistöliiton apulaislakimiehen Kristel Pynnösen mukaan muut kuin välttämättömät ja kiireelliset suunnitteilla olevat urakat olisi nyt hyvä siirtää, jos urakka vaatii käyntejä asunnoissa, joissa on ihmisiä.

Asian tekee mutkikkaammaksi se, jos urakasta on mustaa valkoisella. Sovittujen korjaushankkeiden osalta ministeriöiden ohje kehottaa neuvottelemaan urakoitsijan kanssa mahdollisista muutoksista aikatauluun ja sen mahdollisen siirron kustannusvaikutuksista.

Pynnösen mukaan jo aloitettua urakkaa ei kuitenkaan voi kokonaan perua koronatilanteen nojalla, jos sopimus on jo tehty.

Ministeriöiden ohjeen mukaan urakka voi viivästyä koronaepidemian takia, jos talossa on esimerkiksi eristyksessä, karanteenissa tai karanteenin omaisissa olosuhteissa olevia asukkaita, eikä heidän huoneistoissaan voida välttämättä työskennellä.

Voiko asukas kieltää työntekijää tulemasta asuntoon, jos remontti on käynnistynyt?

Ei voi, sanoo Kiinteistöliiton Pynnönen. Urakoitsijalle on kuitenkin tärkeää viestiä, jos on karanteenissa. Varovaisuutta ja ohjeita on tärkeä noudattaa ja siirtyä sellaiseen huoneeseen, jossa töitä ei tehdä.